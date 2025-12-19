Vazduh u Banjaluci i jutros opasan po zdravlje

19.12.2025
08:27
Komentari:0
U Banjaluci je vazduh jutros opasan po zdravlje, objavljeno je na internet stranici Zrak.eko-akcija.
Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 493 što je najviši indeks izmjeren u posljednjih sedam dana.
Kako se navodi, ovakav vazduh može da izazove ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, koje bi tokom boravka napolju trebalo da izbjegava bilo kakve napore.
Najugroženije kategorije stanovništva - trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, trebale bi ostati u zatvorenom.
