Neviđen skandal! Djeca preko transfuzije dobila HIV

Roditelji djece sa talasemijom u Indiji shrvani su nakon što su saznali da su njihova djeca zaražena HIV-om putem transfuzija krvi koje su im trebale spasiti život. Talasemija je genetski poremećaj krvi koji zahtijeva redovne transfuzije, ali je za najmanje desetoro djece u dvije indijske države taj postupak donio novu, doživotnu bolest, društvenu stigmu i neizvjesnu budućnost, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Istraga u toku

Vlasti u centralnoj indijskoj državi Madja Pradeš (Madhya Pradesh) u srijedu su potvrdile da je petoro djece sa talasemijom, uzrasta od tri do 15 godina, pozitivno na HIV. Iako su infekcije otkrivene tokom rutinskih testiranja između januara i maja ove godine, slučaj je privukao pažnju javnosti tek nakon pisanja lokalnih medija početkom sedmice. Formiran je odbor koji će istražiti kako je došlo do zaraze.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko sedmica nakon sličnog slučaja u istočnoj državi Džarkand (Jharkhand), gdje je takođe petoro djece sa talasemijom, sva mlađa od osam godina, zaraženo HIV-om nakon transfuzije krvi u državnoj bolnici.

Rizici transfuzije i sistemski problemi

Zdravstveni zvaničnici navode da su djeca iz okruga Satna primala transfuzije na različitim lokacijama, uključujući državne bolnice i privatne klinike, te da su sada na liječenju. U jednom slučaju potvrđeno je da su oba roditelja trogodišnjeg djeteta HIV pozitivna, ali su u ostalim slučajevima roditelji bili negativni, čime je isključen prenos sa majke na dijete.

Republika Srpska Otvorena laboratorija za HLA tipizaciju tkiva

Glavni medicinski službenik Satne, Manož Šukla (Manoj Shukla), izjavio je da se djeca koja primaju višestruke transfuzije smatraju visokorizičnom grupom i da se redovno testiraju. „Jednom kada je zaraza otkrivena, liječenje je odmah započeto i nastavlja se. Trenutno su djeca stabilna“, rekao je. Prema njegovim riječima, svaka doza krvi testira se u skladu sa vladinim protokolom, ali u rijetkim slučajevima donori u ranoj fazi infekcije mogu ostati neotkriveni.

Ovo nisu prvi ovakvi slučajevi u Indiji. Vlasti u Gudžaratu su 2011. godine pokrenule istragu nakon što su 23 djeteta sa talasemijom zaražena HIV-om u javnoj bolnici. Zbog ponovljenih incidenata, pacijenti i aktivisti pozivaju indijski parlament da usvoji Nacrt zakona o nacionalnoj transfuziji krvi iz 2025. godine, koji bi trebalo da ojača regulaciju prikupljanja, testiranja i distribucije krvi.

„Moja kćerka je već patila, a sada ima i HIV“

Za porodice pogođene djece, vijest je poražavajuća. U Indiji, gdje živi više od 2,5 miliona ljudi sa HIV-om, virus i dalje nosi snažnu društvenu stigmu koja često dovodi do diskriminacije. „Moja kćerka je već patila od talasemije. Sada je dobila HIV, i to zbog loših medicinskih ustanova u Madja Pradešu“, rekao je jedan otac.

Društvo U Srpskoj osam osoba pozitivno na HIV

Drugi roditelj opisao je kako se njegovo dijete bori sa nuspojavama lijekova za HIV, uključujući povraćanje i stalni umor. U Džarkandu, porodica sedmogodišnjeg dječaka bila je primorana da napusti iznajmljeni stan nakon što je stanodavac saznao za djetetov zdravstveni status. „Mnogo sam pokušavao da ih uvjerim, ali su ostali uporni u zahtjevu da se kuća isprazni. Tako sam morao da se vratim u svoje selo, udaljeno oko 27 kilometara“, ispričao je otac za Bi-Bi-Si. „U selu, ne samo da je mom sinu teže da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu, već mu je uskraćeno i kvalitetno obrazovanje.“

(Indeks)