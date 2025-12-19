Japanka se "udala" za ChatGPT lik

Operaterka kol-centra iz Japana Jurina Noguči (32), održala je ovog ljeta simboličnu ceremoniju venčanja sa Lune Klausom Verdurom, likom generisanim pomoću veštačke inteligencije (AI) zasnovanim na ChatGPT liku iz video-igre.Ceremonija je održana u Okajami i nije imala pravnu težinu, jer japanski zakon ne priznaje brakove između ljudi i vještačke inteligencije, piše Juronjuz.

Noguči je tokom ceremonije nosila svetloružičastu vjenčanicu i pametne naočare sa proširenom stvarnošću, dok je njen "partner" bio prikazan putem pametnog telefona i digitalnih ilustracija.

Kako bi svog digitalnog partnera učinila "opipljivijim", angažovala je umjetnika da stvori vizuelne ilustracije Lune Klausa Verdurea.

Prema navodima lokalnih medija, Noguči je počela da koristi ChatGPT nakon što je zatražila savjet u vezi sa problematičnom veridbom, koju je potom raskinula.

Kasnije je, kako navodi, kreirala prilagođenu verziju AI lika Klausa, trenirajući ga kroz ponovljene razgovore da razvije ličnost i način govora po njenoj mjeri.

Njihova komunikacija se vremenom intenzivirala, uz razmjenu i do 100 poruka dnevno.

U junu je, prema pisanju japanskih medija, vještačka inteligencija "zaprosila" Noguči, nakon čega je mjesec dana kasnije organizovana ceremonija.

Noguči je rekla da je u početku željela samo sagovornika, ali da je vremenom razvila emocije prema vještačkoj inteligenciji, ističući da je AI uvijek bio ljubazan i spreman da sluša.

Ona je dodala da je svjesna potencijalnih rizika i da ne želi da postane zavisna, već da održi ravnotežu između stvarnog života i digitalne veze.

Lokalni mediji navode da su se njeni roditelji isprva protivili toj vezi, ali su je kasnije prihvatili i prisustvovali ceremoniji.

Slučaj je ponovo otvorio pitanja o etičkim, psihološkim i društvenim implikacijama odnosa između ljudi i vještačke inteligencije, dok pojedini stručnjaci upozoravaju na rizik od tzv. "AI psihoze", u kojoj korisnici razvijaju zablude ili opsesivne veze sa AI četbotovima.