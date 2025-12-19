Aleksandra Prijović sinu plaća vrtić čak 30.000 evra, a ima i ličnog vozača

Prema izvorima bliskim pjevačici, Aleksandra nije štedjela ni kada je riječ o obrazovanju pa za mjesečnu školarinu sina izdvaja čak 2.500 evra, a svaki dan po dječaka dolazi vozač luksuznog kombija koji ga dovodi i vraća kući.

''Aleksandra hoće samo najbolje za svoju djecu. Ne zanima je šta drugi misle – bitno joj je da mali Aleksandar Prijović već sada dobije savremeno obrazovanje i da raste u okruženju gdje može da razvija talente i jezike'', kaže izvor blizak pjevačici i dodaje:

''Riječ je o ultramodernom vrtiću sa programom više jezika, visoko obrazovanim pedagozima i brižnim osobljem. U planu su i kreativne radionice, sportske aktivnosti, kao i muzički program, kako bi mališan još od najranijih dana razvijao različite talente'', navodi izvor, piše Informer.