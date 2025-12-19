Logo
Large banner

Aleksandra Prijović sinu plaća vrtić čak 30.000 evra, a ima i ličnog vozača

Izvor:

Informer

19.12.2025

08:43

Komentari:

0
Александра Пријовић сину плаћа вртић чак 30.000 евра, а има и личног возача
Foto: YouTube/Screenshot

Pjevačica Aleksandra Prijović godišnje plaća čak 30.000 evra privatni vrtić koji pohađa njen sin Aleksandar Živojinović.

Prema izvorima bliskim pjevačici, Aleksandra nije štedjela ni kada je riječ o obrazovanju pa za mjesečnu školarinu sina izdvaja čak 2.500 evra, a svaki dan po dječaka dolazi vozač luksuznog kombija koji ga dovodi i vraća kući.

Александра Пријовић-03092025

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da i dalje čuva parfem koji joj je kupio Šaban Šaulić

''Aleksandra hoće samo najbolje za svoju djecu. Ne zanima je šta drugi misle – bitno joj je da mali Aleksandar Prijović već sada dobije savremeno obrazovanje i da raste u okruženju gdje može da razvija talente i jezike'', kaže izvor blizak pjevačici i dodaje:

''Riječ je o ultramodernom vrtiću sa programom više jezika, visoko obrazovanim pedagozima i brižnim osobljem. U planu su i kreativne radionice, sportske aktivnosti, kao i muzički program, kako bi mališan još od najranijih dana razvijao različite talente'', navodi izvor, piše Informer.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksandra Prijović

vrtić

Vrtić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пропао трансфер Александра Митровића

Fudbal

Propao transfer Aleksandra Mitrovića

4 d

0
Александра Бурсаћ, пјевачица

Scena

Porodila se Aleksandra Bursać: Evo koje ime je odabrala za kćerku

1 sedm

0
Овако је Александра Пријовић изгледала на аудицији за "Звезде Гранда"

Scena

Ovako je Aleksandra Prijović izgledala na audiciji za "Zvezde Granda"

1 sedm

0
Александра Пријовић пјевачица

Scena

Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

4 sedm

0

Više iz rubrike

Нападнут Вујадин Савић

Scena

Bilo je svakakvih gadosti: Svjedok prepričao napad na Vujadina Savića

11 h

0
Луис, пјевач

Scena

Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

11 h

1
Нападнут Вујадин Савић

Scena

Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

12 h

0
Слађа Лазић Поршелина

Scena

Ljudima nije dobro kad čuju čime se ponosi srpska starleta

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

10

34

Veliki godišnji horoskop za Bika: 2026. donosi pritiske, ali i oslobađanje koje mijenja sve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner