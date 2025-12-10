Logo
Porodila se Aleksandra Bursać: Evo koje ime je odabrala za kćerku

Izvor:

Telegraf

10.12.2025

18:27

Александра Бурсаћ, пјевачица
Foto: Instagram / Aleksandra Bursać

Pjevačica Aleksandra Bursać (36) porodila se danas i na svijet donijela djevojčicu.

Njen suprug, Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta i na Instagramu podijelio prvu fotografiju sa nasljednicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Značenje imena Kasija

Kasija je ime grčkog porijekla.

Znači - ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

(Telegraf.rs)

