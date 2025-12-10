Vesna Zmijanac ostaje u bolnici: Nalazi nisu dobri

Pjevačica Vesna Zmijanac hospitalizovana je na koranarnom odeljenju Urgentnog centra prije pet dana, a doktori zbog loših nalaza još ne mogu da je puste kući.

Vesna je zbog problema, sa pritiskom i srcem, zadržana u Urgentnom centru na daljim ispitivanjima, a boravak u bolnici joj je danas produžen.

Iako se pjevačica nadala da će je danas pustiti kući, lekari nisu zadovoljni nalazima.

Pjevačica se po prijemu u bolnicu oglasila za medije i otkrila kako se osjeća:

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", napisala je ona na Instagramu.

Podsjećamo, Zmijančeva se prethodno javila u jednu privatnu kliniku zbog opšte slabosti, malaksalosti i utrnulosti leve strane tela. Nakon pregleda i uočenih promjena na EKG-u, lekari su pozvali Hitnu pomoć, koja ju je odmah prevezla u Urgentni centar, piše Informer.