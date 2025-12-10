Logo
Vesna Zmijanac ostaje u bolnici: Nalazi nisu dobri

Izvor:

Informer

10.12.2025

13:37

Komentari:

0
Pjevačica Vesna Zmijanac hospitalizovana je na koranarnom odeljenju Urgentnog centra prije pet dana, a doktori zbog loših nalaza još ne mogu da je puste kući.

Vesna je zbog problema, sa pritiskom i srcem, zadržana u Urgentnom centru na daljim ispitivanjima, a boravak u bolnici joj je danas produžen.

Iako se pjevačica nadala da će je danas pustiti kući, lekari nisu zadovoljni nalazima.

Pjevačica se po prijemu u bolnicu oglasila za medije i otkrila kako se osjeća:

Лазар Вулевић-Никшић-09122025

Region

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo pred tužilaštvom u Podgorici

"Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram da odmorim, zadala sam sebi tempo kao kada sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomeramo za drugi datum, uskoro vam javljam kada. Voli vas vaša Vesna", napisala je ona na Instagramu.

Podsjećamo, Zmijančeva se prethodno javila u jednu privatnu kliniku zbog opšte slabosti, malaksalosti i utrnulosti leve strane tela. Nakon pregleda i uočenih promjena na EKG-u, lekari su pozvali Hitnu pomoć, koja ju je odmah prevezla u Urgentni centar, piše Informer.

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

