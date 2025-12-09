Glumica iz Banjaluke izazvala oduševljenje u Srbiji: "Kakva scena"

U seriji "Tvrđava", koja se emituje vikendom na RTS-u, ima dosta scena koja su oduševile gledaoce. Jedna se izdvojila.

U pitanju je scena gdje razgovaraju roditelji glavnog junaka "Tvrđave" Luke Baše, koje glume Nikolina Friganović i Jovo Maksić.

"Nema Jugoslavije... Došli su sina da ti ubiju, ti tvoji Jugosloveni, a ti za njima žališ. Je*em i Jugoslaviju i onog koji ju je napravio. Hoće li mi Jugoslavija sad ovo pokrpiti, a?! Hoće li mi Jugoslavija sina vratiti?! Hoće li mi Jugoslavija mir u kuću uneti?! Hoće, kao što je do sad...Propala država", rekla je Lukina mama Lukinom tati.

"Ne mogu više! Niko me više ne sluša, Nado", u suzama je bio Lukin tata.

Gledaoci su bili oduševljeni ovom scenom.

"Kakva scena", "Sve čestitke,vrhunska gluma!", "Nikolina Friganović i Jovo Maksić su vanserijski", bili su samo neki od komentara, koje prenosi Telegraf.

Mediji u Srbiji za Nikolinu Friganović ističu da je čist talenat i da su toga svjesni svi koji gledaju seriju Tvrđava u kojoj ona glumi lik majke, Nade Baše.

"Svako nadareno biće pokazuje svoj dar, htio to ili ne," rekao je Emerson, a glumica Nikolina Friganović talenat nije mogla da sakrije, čak i da je htjela.

Ostali smo, kako prenosi Stil, zadivljeni njenom ulogom u Dari iz Jasenovca, oduševila nas je ulogom u Hotel Balkan; Branilac, Pjevačica i Kosti, a zauvijek nas je osvojila ulogom Nade Baše u seriji Tvrđava, gdje igra suprugu Nikice Baše, kojeg tumači Jovo Maksić.

Već nakon prve serije nije bilo osobe koja se nije zapitala: Ko je ova talentovana žena?

Riječ je o Nikolini Friganović, glumici iz Banjaluke koja ima 47 godina i koja je šest puta proglašavana za najbolju glumicu u matičnom Narodnom pozorištu Republike Srpske.

Kako je gradila ulogu Nade Baše?

"Kada smo krenuli da radimo, pokušala sam da se sjetim svog djetinjstva i roditelja i kako su se oni snalazili u tom ratnom vremenu, kako su uopšte uspjeli da prežive.

Najvažnija linija u ovoj priči je porodica i odnos prema njoj. Moji roditelji su, poput glavnih junaka, bili u tim godinama kada je rat počeo. Kada smo krenuli da radimo ovu seriju, pokušala sam da napravim neku paralelu sa tim našim životima i mojim odrastanjem u tom vremenu, i kako su se oni snalazili, kako su uopšte preživjeli taj period. Meni je sve to bilo blisko", ispričala je Nikolina Friganović za Novosti.

Njena junakinja je veoma pribrana žena, majka i supruga, koja čvrsto stoji na zemlji, vrlo svjesna situacije, ali i veliki borac i neko ko je praktičan i operativan u novim ratnim okolnostima.

Privatni život Nikoline Friganović

Glumica je još kao studentkinja 1999. godine počela da igra u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a od 2004. je postala i stalni član. Prije upisa na Akademiju bila je pet godina i u amaterskom pozorištu u Banjaluci. Nedavno se okrenula i pedagogiji na Akademiji umjetnosti, gdje predaje glumu.

Nikolina je udata za Jadranka, sa kojim ima dvije kćerke, Olgu i Anu. O privatnom životu ne želi da priča, ali voli da istakne da su joj kćerke radost života i da su one "njen dah i uzdah".

"Nije lako postići da jednako kvalitetno budete prisutni i u privatnom i u poslovnom životu, ali naš način rada, tempo i ritam nam ponekad ostavlja dosta slobodnog vremena, a ponekad nimalo. Nikada stvari nisu apsolutno idealne, ali je važno da se čovjek trudi. Kako kćerke rastu i sazrijevaju, njihovo razumijevanje za moj posao je veće i već sada shvataju da nemam normalno radno vrijeme. Srećom, one vole pozorište, pa samim tim su svjesne da i ja volim posao koji radim u njemu", kaže glumica.

"One su moja radost života, moje sunce i moj mjesec. Mnogo smo vezane i sve svoje slobodno vrijeme provodim u krugu porodice. Žao mi je svakog trenutka koji nisam provela sa njima. Kada sam na drugim mjestima i radim ono što mi je izuzetno važno u profesionalnom životu, to vrijeme se ne može nadoknaditi, vratiti, kupiti, zaustaviti, popraviti... Jednostavno je prošlo. Zato se trudim, ma koliko bila umorna i ma koliko me obaveze odvlačile na drugu stranu, da budem sa njima, pritom dovoljno i kvalitetno prisutna. Trudim se da budem najbolja moguća verzija sebe."

O seriji "Tvrđava"

Ova ratna drama koja govori o raspadu Jugoslavije i pogromu srpskog stanovništva iz Hrvatske tokom operacije "Oluja" u glavni fokus stavlja porodicu i ljubav između dvoje mladih ljudi koji pokušavaju da u teškim vremenima sačuvaju brak.