Vlado Georgiev otkrio da li je ''Lažljiva'' posvećena Nataši Bekvalac

Pjevač Vlado Georgiev progovorio je o pjesmi "Lažljiva", koja važi za jedan od njegovih najvećih hitova.

Godinama kruži priča da je tu numeru posvetio bivšoj ljubavi, pjevačici Nataši Bekvalac, a Georgiev je sada otkrio da li je to tačno.

- Ne, istina je da nije posvećena. Posvećena je nekoj mojoj bivšoj. To nije Nataša. Pjesma je nastala prije Nataše i prje nego što sam joj snimio prvu pjesmu - priznao je Vlado Georgiev.

Inače, Georgiev se nedavno susreo sa Natašom Bekvalac na jednom događaju, kada mu se ona pridružila na bini i zapjevala sa njim.

Pali su iskreni zagrljaji, osmijesi i po koji poljubac u obraz, a Vlado je sada otkrio kako je u njegovim očima izgledao taj susret.

- Bila je prisutna na događaju gdje sam nastupao i onda je izašla na binu, bilo je jako simpatično. Iznenadila me je prijatno, bilo je to jako spontano. U principu volim spontane stvari. Nikad ne razmišljam šta ću da kažem, ja uvijek kažem šta mi u tom trenutku dođe. Ne smišljam govore, čini mi se i kad bih smislio da bih sve to zaboravio - izjavio je Vlado Georgiev za K1.