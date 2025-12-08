Saša Kovačević priključen na infuziju: Poznato sa čime se bori

Pop pjevač Saša Kovačević zabrinuo je fanove kada je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj se vidi da je priključen na infuziju.

Na slici koja je osvanula na njegovom Instagramu vidi se kako u ruci ima braunilu dok prima terapiju, što je izazvalo brojne komentare i poruke podrške.

Saša Kovačević

Nakon toga uslikao je i dva toplomera, a sudeći po brojkama koje pišu, njemu je skočila temperatura zbog čega je morao da potraži pomoć.

Saša Kovačević

Uslikao je toplomjere i dok je na jednom pisalo 37,9, na drugom je pisalo 38,1, a on je u šali dodao svoju pjesmu "Kome da vjerujem" i napisao poruku: "Kome?".

(Telegraf.rs)