Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

Američki predsjednik Donald Tramp danas je kaznu od 120 miliona evra, koju je Evropska unija izrekla platformi Iks (X) Ilona Maska, nazvao „gadnom“, izrazivši sumnju u opravdanost takvog poteza.

„Evropa ide u nekim lošim smjerovima“, poručio je Tramp, piše Rojters.

Upozorenje iz Bijele kuće

Govoreći pred novinarima na događaju u Bijeloj kući (White House), Tramp je rekao kako ne razumije potez evropskih regulatora. „Ne vidim kako to mogu učiniti“, izjavio je.

Dodao je da očekuje cjelovit izvještaj o kazni EU kasnije tokom dana, naglasivši da ga Mask nije kontaktirao radi traženja pomoći.

Uprkos tome, Tramp je uputio jasno upozorenje: „Evropa mora biti vrlo oprezna.“

Mask nakon kazne uporedio EU s nacističkom Njemačkom

Evropska komisija je prošle sedmice kaznila Iks sa 120 miliona evra zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama (Digital Services Act).

Dva dana nakon toga, društvena mreža ukinula je račun za oglase Evropske komisije, a vlasnik Ilon Mask uporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.

EU je pojasnila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima i nije transparentno dokumentovala oglase.

Kazna je izazvala reakciju američkog državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) koji ju je nazvao „napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod“.