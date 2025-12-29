Kako spriječiti opadanje kose zimi: Prijedlog maski koje se prave za par minuta, a čine čuda

Izvor:
Zima je period kada kosa često prva "pokaže" da nešto nije u balansu.
Grijanje, hladan vazduh, kape, manjak sunca i vitamina - sve to utiče na vlasište i korijen dlake, pa nije čudo što se mnoge žene upravo zimi suočavaju s pojačanim opadanjem kose. Dobra vijest? Uz nekoliko pametnih navika, ovaj problem može se značajno ublažiti - pa čak i spriječiti.
Tokom hladnih mjeseci krvni sudovi na tjemenu se blago skupljaju zbog niskih temperatura, što znači slabiju cirkulaciju i manje hranljivih materija koje stižu do korijena dlake. Tome se dodaje suv vazduh u zatvorenim prostorima, češće pranje, nošenje kapa koje iritiraju vlasište i sezonski pad vitamina - idealan recept za slabljenje kose.
1. Hidratacija počinje od vlasišta
Zimi se često fokusiramo na dužinu kose, a zaboravljamo da je ključ zdravlja - tjeme. Suvo i zategnuto vlasište slabi korijen dlake. Biraj blage šampone bez agresivnih sulfata i uvedi hranljiva ulja ili serume za tjeme (ricinus, argan, ruzmarin). Jednom do dva puta nedjeljno nježno umasiraj proizvod u kožu glave - masaža dodatno podstiče cirkulaciju.
2. Ne peri kosu prečesto
Iako se zbog kapa i grijanja kosa može brže mastiti, prečesto pranje uklanja prirodna ulja koja štite dlaku. Idealno je 2-3 puta nedjeljno, mlakom vodom. Vruća voda dodatno isušuje vlasište i čini kosu lomljivijom.
3. Kapa - saveznik, ne neprijatelj
Hladnoća sama po sebi može oslabiti koren dlake, zato je kapa važna. Ali biraj prirodne materijale poput pamuka ili vune s postavom, jer sintetika može izazvati iritaciju i statički elektricitet. Važno: kapa ne smije biti preuska – pritisak na tjeme može pogoršati opadanje.
4. Ishrana kao temelj lijepe kose
Zimi često unosimo manje svježih namirnica, a kosa to brzo ''osjeti“. Fokusiraj se na:
proteine (jaja, riba, mahunarke),
gvožđe (spanać, cvekla, crveno meso),
cink i biotin (orašasti plodovi, sjemenke),
omega-3 masne kiseline.
Ako primjetiš pojačano i dugotrajno opadanje, razmisli o suplementima – ali uz savjet ljekara ili farmaceuta.
5. Manje toplote, više nježnosti
Fen, presa i figaro dodatno iscrpljuju kosu zimi. Kada god možeš, pusti kosu da se prirodno osuši ili koristi fen na nižoj temperaturi. Uvijek nanesi termičku zaštitu - ona je zimi jednako važna kao i ljeti.
6. Stres se vidi i na kosi
Zima često donosi umor, kraće dane i više stresa. Hronična napetost direktno utiče na ciklus rasta dlake. Kratke šetnje na dnevnom svjetlu, više sna i mali rituali opuštanja nisu luksuz - već investicija u zdravlje, pa i u kosu.
1. Maska od ricinusovog ulja i ruzmarina
Za jačanje korijena i podsticanje rasta.
Sastojci:
2. Kašike ricinusovog ulja
5–7 kapi eteričnog ulja ruzmarina
Kako se koristi: Ugrij ulje na pari (mlako, ne vruće), umasiraj u tjeme kružnim pokretima 5 minuta. Ostaviti 30-60 minuta (ili preko noći), pa isprati blagim šamponom.
Zašto djeluje: Ricinus jača dlaku, a ruzmarin poboljšava cirkulaciju i dokazano pomaže kod opadanja.
2. Jaje + maslinovo ulje
Za lomljivu kosu i slab korijen
Sastojci:
1 cijelo jaje
1 kašika maslinovog ulja
Kako se koristi: Nanesi na teme i dužinu. Ostaviti 20 minuta, isprati mlakom vodom (nikako toplom!).
Efekat: Proteini iz jajeta hrane dlaku, ulje vraća elastičnost i sjaj.
3. Maska od luka (da, znam, ali radi posao)
Za intenzivno opadanje
Sastojci:
Sok od 1 manjeg crnog luka
Kako se koristi: Utrljaj sok samo u tjeme. Ostaviti 20–30 minuta, zatim oprati kosu dva puta.
Zašto je moćna: Sumpor iz luka stimuliše rast kose i jača folikule.
Mali savjet - dodaj kašiku meda ili par kapi lavande da ublažiš miris.
4. Aloe vera + kokosovo ulje
Za suvo, osjetljivo vlasište
Sastojci:
2 kašike gela aloe vere
1 kašika kokosovog ulja
Kako se koristi: Nanesi na tjeme i kosu, ostavi 30 minuta, pa isperi.
Efekat: Smiruje iritaciju, hidrira i smanjuje opadanje izazvano suvim vlasištem.
5. Banana + med
Za kosu koja puca i opada
Sastojci:
1 zrela banana
1 kašika meda
Kako se koristi: Izblendaj savršeno glatko (važno!). Nanesi na kosu, ne direktno na tjeme. Ostaviti 20-30 min.
Efekat: Dubinski hrani dlaku i sprečava lomljenje koje često ''glumi“ opadanje.
Blage maske: 1x nedjeljno
Intenzivne (luk, ricinus): 1–2x nedjeljno
Minimum 4 nedjelje za vidljiv efekat
Ako opadanje traje duže od dva do tri mjeseca, ako se pojavljuju pečati bez kose ili primjetiš naglo prorjeđivanje, važno je obratiti se dermatologu ili endokrinologu. Ponekad uzrok nije sezona, već hormonski disbalans ili manjak određenih minerala.
Zimsko opadanje kose nije neizbježno. Uz malo pažnje, pravu njegu i podršku iznutra, kosa može ostati jaka, sjajna i zdrava - bez obzira na minus napolju. Ako želiš, mogu ti napraviti i konkretnu rutinu njege po tipu kose ili šopping listu proizvoda koji se lako nalaze kod nas.
(Ona.rs)
