Peskov: Nema razgovora o sastanku Trampa i Putina prije Nove godine

Izvor:
SRNA
08.12.2025
20:28
Komentari:0
Trenutno nema razgovora o održavanju sastanka predsjednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina prije Nove godine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je naveo da Moskva i Vašington trenutno rade na ekspertskom nivou da bi osigurali da novi sastanak Putina i Trampa bude produktivan.
"Novi sastanak Putina i Trampa mora da bude dobro pripremljen i produktivan", rekao je portparol Kremlja.
Peskov je naglasio da Moskva nije upoznata sa ishodom pregovora između SAD i Ukrajine na Floridi o nacrtu mirovnog plana američke administracije.
Svijet
1 h0
Fudbal
1 h0
Društvo
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu