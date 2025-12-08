Logo
Peskov: Nema razgovora o sastanku Trampa i Putina prije Nove godine

Izvor:

SRNA

08.12.2025

20:28

Песков: Нема разговора о састанку Трампа и Путина прије Нове године
Foto: Tanjug/AP

Trenutno nema razgovora o održavanju sastanka predsjednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina prije Nove godine, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naveo da Moskva i Vašington trenutno rade na ekspertskom nivou da bi osigurali da novi sastanak Putina i Trampa bude produktivan.

"Novi sastanak Putina i Trampa mora da bude dobro pripremljen i produktivan", rekao je portparol Kremlja.

Peskov je naglasio da Moskva nije upoznata sa ishodom pregovora između SAD i Ukrajine na Floridi o nacrtu mirovnog plana američke administracije.

