5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

Poznajete li onu jednu osobu koja na dogovor u 18 časova dolazi u 18.20 sa osmijehom i objašnjenjem koje zvuči kao početak avanturističkog romana?

Velike su šanse da je njihov datum rođenja pod uticajem zvijezda koje vrijeme doživljavaju kao fleksibilan koncept, a ne strogo pravilo.

Astrologija nam nudi zabavan uvid u to zašto su neki ljudi rođeni sa unutrašnjim satom koji, čini se, radi na nekim svojim, posebnim baterijama.

Dok su neki znakovi poznati po svojoj besprijekornoj tačnosti i organizovanosti, drugi kao da plešu u svom ritmu, potpuno nesvjesni kazaljki koje jure.

Ne radi se o nepoštovanju, već o jedinstvenoj perspektivi na život u kojoj je trenutak važniji od rasporeda.

Istražimo ko su najveći "majstori kašnjenja" u Zodijaku i zašto ih usprkos svemu toliko volimo.

1. Ribe

Ribe su vladari sanjarenja i svijeta mašte, pa ne čudi što često izgube pojam o stvarnom vremenu.

Za Ribu, pet minuta "samo da dovršim misao" lako se pretvori u 25 minuta putovanja kroz unutrašnje svjetove.

Njihov um je okean ideja, sjećanja i osjećaja, a dok plivaju u njemu, potpuno zaborave da su se dogovorili za kafu u spoljnom svijetu.

Njihovo kašnjenje rijetko je namjerno; oni jednostavno funkcionišu u drugačijoj vremenskoj dimenziji.

Dok se vi nervirate jer kasne, oni vjerojatno putem pomažu izgubljenom mačiću ili posmatraju oblak koji ih je podsjetio na nešto važno.

Kada napokon stignu, njihov šarm i iskreno izvinjenje obično su dovoljni da im sve oprostite.

2. Strijelac

Optimistični Strijelac iskreno vjeruje da može obaviti 10 stvari u sat vremena, stići na drugi kraj grada i još usput svratiti do trgovine.

Njihov problem nije lijenost, već pretjerani entuzijazam i uvjerenje da su zakoni fizike i vremena za njih samo preporuka.

Uvijek će pokušati ugurati još jednu aktivnost, još jedan razgovor, još jednu avanturu prije nego što krenu.

Kada vam Strijelac javi da "samo što nije krenuo", to u prijevodu znači da upravo završava trening, odgovara na tri e-maila i planira putovanje za sljedeći vikend.

Njihova energija je zarazna, ali njihovo upravljanje vremenom je, u najmanju ruku, kreativno. Ipak, kad se pojave, donose toliko pozitivne energije da se čekanje često isplati.

3. Blizanci

Blizanci su društveni "leptiri" Zodijaka i njihovo kašnjenje gotovo uvijek ima veze sa ljudima.

Na putu do vas srešće tri poznanika, započeti dva zanimljiva razgovora i odgovoriti na pet poruka.

Njihova znatiželja i potreba za komunikacijom jači su od bilo kakvog rasporeda. Jednostavno ne mogu odoljeti prilici za novom informacijom ili sočnim tračem.

Osim toga, Blizanci su poznati po svojoj promjenjivosti. Moguće je da su se pet puta predomislili što će odjenuti ili su u zadnji tren odlučili promijeniti plan puta.

Njihov um radi 100 na sat, a to se odražava i na njihovu sposobnost da budu negdje u tačno određeno vrijeme. Sa njima nikad nije dosadno, čak i dok ih čekate.

4. Vaga

Vage teže skladu i ljepoti, a to ponekad zahtijeva vrijeme. Puno vremena.

Njihovo kašnjenje često proizlazi iz dugotrajnog procesa spremanja.

Odabir savršene odjevne kombinacije, frizure i modnih dodataka za Vagu je umjetnički proces koji se ne smije požurivati.

Žele ostaviti najbolji mogući dojam, a za to je potrebna detaljna priprema.

Drugi razlog je njihova poznata neodlučnost. Vaga će provesti 10 minuta važući hoće li krenuti lijevim ili desnim putem, čak i ako oba vode na isto mjesto.

Ta potreba da analiziraju svaku opciju kako bi donijeli "ispravnu" odluku može ih paralizovati i, naravno, dovesti do kašnjenja. Ali, kada stignu, izgledaju tako besprijekorno da im je teško zamjeriti.

5. Lav

Za Lava, svijet je pozornica, a oni su glavna zvijezda. A zvijezda nikad ne dolazi prerano.

Njihovo kašnjenje često je podsvjesna (a ponekad i svjesna) želja da naprave dramatičan ulazak.

Oni znaju da prava zabava ne počinje dok se oni ne pojave, pa zašto bi žurili? Vole osjetiti iščekivanje i biti u centru pažnje kad napokon uđu u prostoriju.

Lavovi su takođe vrlo ponosni i pomalo egocentrični, pa iskreno vjeruju da će ih drugi čekati jer se isplati.

Njihovo vrijeme je dragocjenije od tuđeg. Iako to može zvučati arogantno, njihova toplina, harizma i velikodušnost obično nadoknade minute čekanja.

Oni ne kasne, oni samo dolaze u "modno prihvatljivom" terminu