Kako je ajvar dobio ime? Zanimljivosti o kraljici zimnice od Persije do Balkana

Koliko puta ste se našli za stolom, uživajući u mirisu tek otvorenog domaćeg ajvara, ubijeđeni da je to autentični simbol naše tradicije vezan isključivo za crvenu papriku?

Vjerovatno bezbroj puta. Međutim, istina koja se krije iza imena ovog delikatesa mogla bi vas potpuno iznenaditi. Iako je danas sinonim za pečenu papriku, porijeklo riječi ajvar vodi nas na sasvim drugu stranu prema ribi i luksuzu.

Riječ „ajvar“ zapravo nema nikakve etimološke veze sa povrćem. Ona potiče od turske riječi havyar, koja označava – vjerovali ili ne – kavijar, odnosno slanu riblju ikru. Da, dobro ste pročitali. Ono što danas smatramo „sirotinjskim kavijarom“ ili kraljem zimnice, svoje ime duguje jednoj od najskupljih namirnica na svijetu. Kako je došlo do ove neobične zamjene identiteta i kako se turska riječ odomaćila kod nas?

Zanimljivosti Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Kako je kavijar postao namaz od paprike?

Priča nas vraća u 19. vijek, kada je Beograd bio pod jakim uticajem orijentalne kuhinje. U to vrijeme, crni kavijar od jesetre iz Dunava bio je izuzetno cenjen, ali i skup delikates. Kako bi se zadovoljila potražnja za ovim ukusom, a smanjili troškovi, ugostitelji su počeli da prave „zamjenu“ od crvenih paprika i plavog patlidžana. Zbog slične teksture i boje koja je podsjećala na crveni kavijar, ovo jelo su nazvali „crveni ajvar“.

Vremenom, originalni riblji kavijar postajao je sve rijeđi i skuplji, dok je proizvodnja paprike cvjetala. Tako je pridjev „crveni“ polako nestao iz upotrebe, a porijeklo riječi ajvar ostalo je zaboravljeno, vezujući se isključivo za namaz koji danas svi obožavamo. Danas, kada nekome ponudite ajvar, niko ne očekuje ribu, ali istorija jezika pamti ovu zanimljivu transformaciju, prenosi Krstarica.

Zanimljivosti koje niste znali: Od Persije do Balkana

Ako zagrebemo još dublje, korijen riječi vodi čak do persijskog jezika i izraza xaviyar, što znači „onaj koji rađa jaja“. Putovanje ove riječi od drevne Persije, preko Turske, pa sve do balkanskih trpeza, svjedoči o bogatoj istoriji ukrštanja kultura na ovim prostorima. Porijeklo riječi ajvar je savršen primjer kako jezik evoluira uporedo sa gastronomskim navikama jednog naroda.

Društvo Bogata ponuda, ali cijena paprena: Za domaći ajvar kod nas treba izdvojiti i do 200 KM

Više od običnog imena

Sljedeći put kada budete mazali ovaj narandžasti delikates na hljeb, sjetite se da ne jedete samo papriku, već i dio lingvističke istorije. Porijeklo riječi ajvar nas podsjeća da hrana nije samo gorivo, već i priča koja se prenosi generacijama. Ovaj podatak je sjajan povod za razgovor tokom porodičnog ručka – podijelite ovu priču i posmatrajte iznenađena lica vaših najbližih. Uživajte u svakom zalogaju „srpskog kavijara“, jer sada znate da on to, po svom imenu, zaista i jeste!