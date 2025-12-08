Logo
Large banner

Ostavila mačku samu i gorko se pokajali: Mila se popela na jelku i napravila haos

08.12.2025

12:53

Komentari:

0
Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос
Foto: pexels/ Inge Wallumrød

Vlasnici mačke ostavili su svoju ljubimicu samu u kući i zatekli nevjerovatnu scenu kada su se vratili.

Snimci sa kamere za kućne ljubimce zabilježili su haotičan trenutak kada je mače od 7 mjeseci pokušalo da se popne na novogodišnju jelku.

Nakon što je ove godine okitila svoju jelku, Nikola Sinkler (24) primjetila je koliko je njeno mače, po imenu Mila, postalo radoznalo. Mačka se više puta približavala jelki i šetkala ispod nje.

Nikola je rekla da je njena mačka uspela da polomi nekoliko grana sa jelke i da su ukrasi bili svuda po sobi u roku od nekoliko sati.

Zbog toga je zatvarala vrata dnevne sobe i držala mačku podalje od jelke.

Škola klupe

Srbija

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

Ipak, kada su nedavno izašli napolje, ostavili su mačku samu u kući. Nisu zatvorili dnevnu sobu i - gorko su zažalili zbog toga.

"Izašli smo do grada u šoping", rekla je vlasnica mačke.

"Kada smo došli kući, našli smo jelku na podu. Zato smo odlučili da provjerimo kameru da vidimo šta se desilo i otkrili smo da se mačka uporno penjala na jelku otkako smo otišli", rekla je Nikol.

U kući je bio pravi haos - jelka je bila oborena, a razlomljeni ukrasi svuda po podu. Mačka se vjerovatno sakrila negde od straha, prenosi Njuzvik.

@nicola01spam Thanks for that Mila #cat #christams #christmastree #catvschristmastree ♬ original sound - Prime Video Canada 🇨🇦

Podijeli:

Tag:

mačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

Srbija

"Pobiću vas sve": Učenik osnovne škole pronašao prijeteću poruku

1 h

0
Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

Srbija

Havarija na mreži: Stanovnici ostali bez vode

2 h

0
Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Svijet

Pucnjava u trgovačkom centru, policija odmah reagovala

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Povrijeđena djevojčica u saobraćajnoj nezgodi u Zvorniku

2 h

0

Više iz rubrike

Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети

Zanimljivosti

Novac im curi kroz prste: Četiri znaka koja ne znaju šted‌jeti

2 h

0
Моћан транзит промијениће сваки хороскопски знак пред сам крај 2025. године

Zanimljivosti

Moćan tranzit promijeniće svaki horoskopski znak pred sam kraj 2025. godine

3 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Imaju oko za detalje: Tri horoskopska znaka kojima ništa ne promiče

4 h

0
Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

Zanimljivosti

Psiholog tvrdi: Lagali su vas, ovo nisu najbolje godine - naprotiv

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

13

U prvom planu: Ana Trišić Babić

13

39

Drvo palo na vatrogasca dok je gasio požar, nije mu bilo spasa

13

37

Koja je dozvoljena dnevna količina badema?

13

32

Estrada u strahu zbog '' crne sveske'': Pjevači Marini Tucaković ostali dužni više od 90.000 evra

13

29

Masovno trovanje gljivama: Zdravstvene službe izdale hitno upozorenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner