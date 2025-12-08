Ostavila mačku samu i gorko se pokajali: Mila se popela na jelku i napravila haos

Vlasnici mačke ostavili su svoju ljubimicu samu u kući i zatekli nevjerovatnu scenu kada su se vratili.

Snimci sa kamere za kućne ljubimce zabilježili su haotičan trenutak kada je mače od 7 mjeseci pokušalo da se popne na novogodišnju jelku.

Nakon što je ove godine okitila svoju jelku, Nikola Sinkler (24) primjetila je koliko je njeno mače, po imenu Mila, postalo radoznalo. Mačka se više puta približavala jelki i šetkala ispod nje.

Nikola je rekla da je njena mačka uspela da polomi nekoliko grana sa jelke i da su ukrasi bili svuda po sobi u roku od nekoliko sati.

Zbog toga je zatvarala vrata dnevne sobe i držala mačku podalje od jelke.

Ipak, kada su nedavno izašli napolje, ostavili su mačku samu u kući. Nisu zatvorili dnevnu sobu i - gorko su zažalili zbog toga.

"Izašli smo do grada u šoping", rekla je vlasnica mačke.

"Kada smo došli kući, našli smo jelku na podu. Zato smo odlučili da provjerimo kameru da vidimo šta se desilo i otkrili smo da se mačka uporno penjala na jelku otkako smo otišli", rekla je Nikol.

U kući je bio pravi haos - jelka je bila oborena, a razlomljeni ukrasi svuda po podu. Mačka se vjerovatno sakrila negde od straha, prenosi Njuzvik.