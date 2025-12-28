Logo
Novak Đoković dobio nagradu za dostignuća u sportu

Agencije

28.12.2025

22:12

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Srpski teniser Novak Đoković dobio je večeras u Dubaiju nagradu Globe Sports Award za dostignuća u sportu.

Đokoviću je nagradu uručio portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo, prenose mediji na arapskom jeziku.

Nagrada Globe Sports Award je uvedena ove godine, iskazuje izvrsnost van jednog sporta, slaveći sportiste čije karijere odražavaju odlučnost, dugovječnost i globalnu inspiraciju.

Đoković je rekao da je bio zatečen nespreman, ali na pozitivan način, nakon što mu je Ronaldo uručio nagradu.

- Dobiti ovu nagradu od Ronalda je ostvarenje sna. Zahvalan sam što ga mogu nazvati prijateljem i nekim ko uvijek inspiriše. Nismo dio istog sporta, ali se međusobno podstičemo. U njemu vidite nekoga ko je osvojio sve, a ipak želi još. Iako smo u različitim sportovima, možemo se podržavati i pokazati budućim generacijama da nema granica. Stojimo ovdje zajedno i razgovaramo o tome kako sport može inspirisati djecu širom svijeta je nešto čemu se radujemo. Ova nagrada šalje snažnu poruku. Sport može promjeniti živote. Kada Kristijano kaže da će dostići 1.000 golova, vidite moć uma. Um kontroliše sve - rekao je Đoković.

Ronaldo je istakao da je Đoković primjer izvrsnosti i dugovječnosti, dodajući da postoje sličnosti u njihovim karijerama na najvišem nivou sporta.

- Za mene je on primjer dugovječnosti. Imamo sličnu priču. On ovo zaslužuje jer je primer za prošlu generaciju, sadašnju i sledeću. Kao što znate, ja sam čovjek izazova. Ovo je nova era. Moramo da otvorimo svoje umove za druge sportove. Svijet treba da vidi odličan kvalitet izvan fudbala. Volim fudbal, ali volim i druge sportove. Učim od velikih ličnosti u različitim disciplinama. To je bila ideja iza stvaranja ove nagrade - izjavio je Ronaldo.

Srpski teniser u dosadašnjoj karijeri osvojio 24 grend slem titule.

Novak Đoković

