Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

Dva ukrajinska komandanta brigada su smijenjena nakon što je pad Siverska otkrio sistematsko falsifikovanje izvještaja na frontu.

Zbog lažnih informacija da su položaji obezbijeđeni, kada su u stvari bili prazni, ruske snage su zauzele ovaj strateški važan grad u sjevernom Donjeckom regionu uz minimalan otpor.

Smijenjeni komandanti i lažni izvještaji

Pukovnik Oleksij Konoval, komandant 54. odvojene mehanizovane brigade, koja je bila direktno odgovorna za odbranu Siverska, razriješen je dužnosti. Sudbina pukovnika Volodimira Poteškina, komandanta 10. odvojene brdsko-jurišne brigade stacionirane južno od grada, takođe je neizvjesna.

Trenutno je na liječenju, ali izvori kažu da će vjerovatno biti smijenjen čim se vrati na dužnost.

Smjene su uslijedile nakon što je istraga utvrdila da su oba komandanta sistematski slala lažne izvještaje višim komandama.

U njima su tvrdili da drže položaje u svojim zonama odgovornosti, iako su ih vojnici odavno napustili.

„Laž je razotkrivena tokom brzog gubitka cijelog grada“, izvještava Ukrajinska pravda, podsjećajući da je Rusija još 12. decembra proglasila zauzimanje Siverska.

Obmana na najvišem nivou

Prema izvorima, 11. armijski korpus, koji je imao operativnu komandu nad ovim brigadama, u potpunosti je povjerovao izvještajima. Iako su inspektori iz korpusa redovno posjećivali jedinice, nisu otkrili nikakve nepravilnosti jer su pravi problemi „stalno prikrivani“, objasnili su izvori portala.

Zbog ovog debakla, Istočna grupa snaga je uklonila cijeli 11. korpus i njegovog komandanta, brigadnog generala Serhija Sirčenka, iz upravljanja situacijom u Siversku.

Za ovaj sektor je formirana nova taktička grupa „Soledar“, koju je predvodio brigadni general Denis Majstrenko, bivši komandant 54. brigade.

Bijes u vrhu vojske i „video sa zastavom“

Izvori kažu da je komandant Istočne grupe, brigadni general Dmitro Bratiško, bio bijesan nakon što je saznao za gubitak grada i zahtijevao da se po svaku cijenu podigne ukrajinska zastava iznad djelimično okupiranog Siverska. Zastava je na kraju dostavljena dronovima FPV-a - koji trenutno nestaju - do zgrade željezničke stanice.

„Sve je to urađeno da bi se napravio 'video sa zastavom' i udovoljilo komandantu Istočne grupe“, navodi se u izvještaju.

Ruske snage su iskoristile gustu maglu koja je prekrivala Donjecku oblast tokom novembra i decembra. Već 20. novembra, 54. brigada je počela da gubi sposobnost da neutrališe ruske snage koje su se infiltrirale u grad.

„Na primjer, od 15 okupatora, uspjeli su da unište 10, dok je ostalih 5 tiho prodrlo dublje u grad i učvrstilo položaje“, objašnjavaju izvori.