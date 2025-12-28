Logo
Toliko o tome da je bitan: Niko od američkih zvaničnika nije dočekao Zelenskog

SRNA

28.12.2025

19:11

Foto: screenshot / X

Nijedan od američkih zvaničnika, visokih ličnosti ili članova pregovaračke delegacije nije se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim po dolasku na aerodromu na Floridi.

Ukrajinski mediji su ranije izvestili da je ukrajinska delegacija već stigla u Majami.

Pregovori između ukrajinske i američke strane na Floridi zakazani su za 19.00 časova večeras.

Snimak koji je objavio ukrajinski novinski portal "Novini" prikazuje Zelenskog, nakon što je izašao iz aviona, kako pozdravlja predstavnike ukrajinske strane i članove posade aviona.

Osim njih, na pisti su bili vidljivi samo osoblje aerodroma i tjelohranitelji Zelenskog, bez počasne garde ili zvaničnih predstavnika američke predsjedničke administracije.

Predstojeći sastanak Trampa i Zelenskog biće njihov četvrti.

