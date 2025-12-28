Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici u ponedjeljak obilježavaju praznik Sveti Agej, koji je bio starozavjetni prorok i jedan od dvanaestorice manjih proroka.

Ko je bio Sveti Agej?

Sveti Agej je živio u 6. vijeku prije Hrista, u vrijeme kada se jevrejski narod vratio iz vavilonskog ropstva u Jerusalim.

Njegova glavna misija bila je da ohrabri narod i starešine da nastave obnovu Hrama Gospodnjeg, koja je bila zapostavljena zbog straha, siromaštva i nemara.

Sveti Agej je kroz svoje proročke riječi podsjećao narod da ne mogu očekivati Božji blagoslov ako najprije ne pokažu vjeru i poslušnost.

Govorio je jasno i odlučno, ukazujući da je duhovni život važniji od materijalne udobnosti. Njegove poruke su imale snažan uticaj, pa je obnova Hrama ubrzo nastavljena.

U crkvenom predanju Sveti Agej se poštuje kao primjer revnosti, hrabrosti i vernosti Bogu. Njegov život i djelo podsjećaju vjernike da se ne udaljavaju od vjere, čak ni u teškim vremenima, već da sa povjerenjem i trudom grade svoj duhovni život.

Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Ageja 29. decembra, sjećajući se njegove proročke službe i pouke da Bog blagosilja one koji Mu ostaju vjerni.

(Ona.rs)