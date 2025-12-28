Materice – majka je najveća svetinja

Majka je najveća svetinja. A majke su, na praznik Materice, ispunile pravoslavne hramove do posljednjeg mjesta. U molitvi i tišini, uz svoju djecu i porodicu, obilježile su veliki praznik. Sa majčinstvom se ništa ne može mjeriti.

"Prelijep, sada razumijem i svoju majku. Ovo mi je prvo dijete, četiri mjeseca", kaže Jelena Blagojević Teslić .

"Sve majke volim. I uvijek kažem djeci prvo Bog, pa majka, pa onda dalje ko hoće" rekla je Trivuna Butković Teslić.

"Idem na molitvu, pričestimo se, okupimo u ovolikom broju. Pomislim ona svu našu djecu, majke, očeve, pošto su svi praznici pred Božić, praznik porodice, okupljanja", rekla je Mirjana Milovanović Teslić.

Matericama se najviše raduju djeca. Dan je to kada vezuju majke, a one se oslobađaju poklonima.

"Mi svake godine vežemo mamu, i ove godine ja sam na primjer dobila tehničku olovku, a ona je dobila šminku. I dobijemo po neki slatkiš", kaže Ana Aleksić Teslić.

"Ja uvijek mamu zavežem za noge, moja sestra za ruke i onda čekamo da nam da, nekad kada imamo neku želju šta hoćemo da kupi, a nekada pare", kaže Staša Lukić Teslić.

"Ja svežem mamu za ruke i dobijem slatkiše.Sofija, koga voliš najviše na svijetu? Mamu", rekla je Sofija Jović Teslić.

Običaj "vezivanja" predstavlja neraskidivu vezu porodice. A majka je temelj od kojeg sve počinje. Sveti vladika Nikolaj žički govorio je da je majka biće najsličnije Bogu.

"I da su stradanja same majke i žrtva koju podnosi za svoju djecu stradanja najsličnija stradanjima Gospoda Isusa Hrista za čitav ljudski rod. Takođe, on kaže, ako ne spoznamo majčinsku ljubav, teško nam je da upoznamo i ljubav Božiju", rekao je Ljubiša Savić đakon pri hramu Presvete Trojice Teslić.

Sve to govori o ulozi majke koja nema cijenu. Majke koja je stub svake porodice i bez koje nema ni života.

Majkama dugujemo sve. Dale su nam život, prvi otkucaj srca, zagrljaj, ljubav i snagu koju često ni same ne znaju da imaju. Majčinska ljubav ništa ne traži zauzvrat, a žrtva je svakodnevna. I zato ne samo danas, već svakog dana, majkama možemo samo reći bezgranično hvala.