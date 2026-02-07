Dodik: Nudio sam muslimanima 2 milijarde da se raziđemo, povlačim ponudu, ali ćemo se razići

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon povratka iz SAD govorio je o uspješnim razgovorima sa američkim zvaničnicima u Vašingtonu. Ističe da ništa loše nije rečeno o Bošnjacima, ali da je BiH neprihvatljiva.

"Sjedili smo u Bijeloj kući sa portparolom predsjednika SAD. Veoma srdačan razgovor. Govorili smo u Republici Srpskoj. Ništa loše nismo rekli o muslimanima, BiH je nama neprihvatljiva. Muslimani mogu da seire po Sarajevu koliko god hoće, mi ćemo raditi svoj posao kako mi mislimo da treba da uradimo. Imamo neke planove koje danas nećemo da iznosimo, jer je potrebno da se napravi atmosfera i ambijent. Republika Srpska je pokazala da može da vodi disperzivnu spoljnu politiku i ona se zasniva na nekoliko saveznika koje imamo. Na prvom mjestu je Srbija i činimo sve da budu obaviješteni o svakom urušavanju Dejtonskog sporazuma. On danas ne postoji ili je srušena osnova njegovog postojanja".

Dodik kaže i da će se saradnja sa Srbijom intenzivirati i da će biti obaviješteni o svim razgovorima u SAD, ali i o našim aspektima i viđenjima.

"Nudio sam muslimanima dvije milijarde da se raziđemo na miran način, sada povlačim tu ponudu, ali ćemo se razići. To više ne važi ako bi se neko sjetio. Vodimo diplomatiju koja je planska. Želim da se zahvalim Željki Cvijanović, Ani Trišić Babić, Sanji Vulić, svima koji su pokazali da mogu dosljedno da provode naše utvrđene politike", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik po dolasku iz Amerike: Razgovarali smo o sankcijama Šmitu, vidjećemo

On je poručio da je srpsko rukovodstvo pokazalo kako se djeluje sinhronizovano i bez oklijevanja.

"Vjerujem da smo skinuli taj teški teret koji je šljam iz Sarajeva pokušao da nam nametne lažima u kukumavčenjima. Mislim da su svakome dosadili sa tim jadikovanjem, gdje god zinu samo jauču. Oni su izdržavana politička lica, a mi odgovorna. Pokušavaju da preko drugih ostvare pobjede, a mi naše pobjede ostvarujemo na ovaj način", rekao je Dodik i nastavio:

"Ne vidimo da BiH ima smisla, da BiH i muslimani koji su dobili priliku da je izgrade, učinili su sve da je razgrade. Prvo su učinili sve da Hrvati budu nezaštićeni, bilo je i o tome riječ. U SAD pričaju o neravnopravnom položaju Hrvata i to smatraju vidljivim ugrožavanjem hrišćana u BiH. Moraćemo ohrabriti Hrvate da snažnije počnu zagovarati rješavanje svog statusa. Ne govorim u ime njih, ali znaju da ću podržati svaku njihovu afirmaciju" rekao je Dodik.

Posjeta Izraelu

"Naša posjeta Izraelu prožima kroz mnoge kontakte koje smo imali u Vašingtonu. Svi znaju da smo bili tamo. Već dogovoreni aspekti naših aktivnosti se realizuju u Vašingtonu. Treba reći da je Izrael poznata destinacija sa velikim uticajem. To smo vidjeli i ovaj put. Želimo da nastavimo da sarađujemo i informisaćemo naše prijatelje. Nastavićemo da radimo na afirmaciji našeg statusa i našeg prava na samoopredjeljenje. Mislimo da je ovo ključni trenutak jer muslimani nisu dozvolili da se izgradi ravnopravna zajednica koja u suštini nikada nije bila ni moguća, nego da izgrade zajednicu samo za sebe. Urušavajući naš hrišćane do mjere da je to samo jedan istorijski kontinuitet od otomanskog prisustva.

Dodik je poručio da ima razumijevanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"Nismo morali da objašnjavamo da u Sarajevu žele da ukinu Republiku Srpsku. Zašto bi to njima teško bilo da shvate kada Hamas želi da ukine Izrael. To je ista politika sa drugim narativima. U Sarajevu smo gledali zastave Hamasa koje su išle za tim da promovišu podršku toj terorističkoj organizaciji. "Muslimanska braća" s kojima se slika Bakir Izetbegović i Bisera Turković koja je zabranjena kao teroristička organizacija u SAD govori o tome da imamo sve manje razloga da vodimo razgovore koji bi završavali nekom mogućem zajedničkom životu. Svi naši razgovori će ići u tom pravcu kako da obezbijedimo ovdje mir, a da procesi politički budu verifikovani na način kako se odvijaju. Želim da kažem da sam u potpunosti samouvjeren zbog politika koje smo vodili", rekao je Dodik.