Logo
Large banner

Dodik: Sa Rusijom imamo strateško partnerstvo, jasno precizirao i od strane Putina

Izvor:

ATV

07.02.2026

14:58

Komentari:

0
Додик: Са Русијом имамо стратешко партнерство, јасно прецизирао и од стране Путина

Sa Moskvom i Rusijom imamo strateško partnerstvo koje je jasno precizirano i od strane predsjednika Vladimira Putina, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon povratka iz SAD-a.

" Mi smo od početka podržavali opravdane napore Ruske Federacije da osigura svoje državne i nacionalne interese putem politike i Specijalne vojne operacije. Tada smo bili šikanirani, tada su oni koji su od Rusije dobijali jeftin gas u Sarajevu, galamili i svašta govorili. Danas ne govore na taj način.

Kada smo bili na Molitvenom doručku iza nas je bila tabla koja je označavala jezike na koje se prevodi govor Trampa. Pod brojem 7 je bio ruski, a ovdje se pravi neka fama, da je Rusija neko zlo", rekao je Dodik.

Dodik kaže da Republika Srpska nastavlja da sarađuje sa Rusijom na strateškom nivou.

"To smo razradili i znamo šta to znači", rekao je Dodik i dodao da je za nas je bitno da dođe do dogovora Putina i Trampa rekao je Dodik

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

Republika Srpska

Dodik po dolasku iz Amerike: Razgovarali smo o sankcijama Šmitu, vidjećemo

1 h

0
Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске

Republika Srpska

Trišić Babić o posjeti SAD-u: Ovo je trenutak koji ide u korist Srpske

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Teroristički napad u Studentskom domu u Rusiji!

1 h

0
САД тврди да је Кина у тајности детонирала нуклеарну бомбу

Svijet

SAD tvrdi da je Kina u tajnosti detonirala nuklearnu bombu

1 h

0

Više iz rubrike

Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

Republika Srpska

Dodik po dolasku iz Amerike: Razgovarali smo o sankcijama Šmitu, vidjećemo

1 h

0
Тришић Бабић о посјети САД-у: Ово је тренутак који иде у корист Српске

Republika Srpska

Trišić Babić o posjeti SAD-u: Ovo je trenutak koji ide u korist Srpske

1 h

0
Fond PIO Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Republika Srpska

Fond PIO: Dostavljati isključivo traženu dokumentaciju

4 h

0
Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

Republika Srpska

Dodik za američke medije: Muslimani u BiH su saradnici Irana

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

49

Otkrivene dimljene mumije u Vijetnamu: Revolucija u istoriji mumifikacije

15

46

Veze sa Epstinom: pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture

15

32

Preminuo Miro Vuksanović

15

26

Fico zatražio nastavak rada slovačko-ruskih međudržavnih komisija

15

12

Veoma blizak Trampu: Ko je general Majkl Flin sa kojim se sastao Dodik?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner