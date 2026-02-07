Dodik: Sa Rusijom imamo strateško partnerstvo, jasno precizirao i od strane Putina

Sa Moskvom i Rusijom imamo strateško partnerstvo koje je jasno precizirano i od strane predsjednika Vladimira Putina, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon povratka iz SAD-a.

" Mi smo od početka podržavali opravdane napore Ruske Federacije da osigura svoje državne i nacionalne interese putem politike i Specijalne vojne operacije. Tada smo bili šikanirani, tada su oni koji su od Rusije dobijali jeftin gas u Sarajevu, galamili i svašta govorili. Danas ne govore na taj način.

Kada smo bili na Molitvenom doručku iza nas je bila tabla koja je označavala jezike na koje se prevodi govor Trampa. Pod brojem 7 je bio ruski, a ovdje se pravi neka fama, da je Rusija neko zlo", rekao je Dodik.

Dodik kaže da Republika Srpska nastavlja da sarađuje sa Rusijom na strateškom nivou.

"To smo razradili i znamo šta to znači", rekao je Dodik i dodao da je za nas je bitno da dođe do dogovora Putina i Trampa rekao je Dodik