Dodik po dolasku iz Amerike: Razgovarali smo o sankcijama Šmitu, vidjećemo

Predsjednik SNSD-a po povratku iz SAD kaže da je ova posjeta bila veliki uspjeh i pokazatelj da je Republika Srpska uspjela da prevaziđe težak period u kojem su izolacijama, sankcijama i bojkotom pokušali da sruše našu ekonomiju, pokušaju da izazovu nezadovoljstvo naroda i na kraju da pokušaju da smanje povjerenje u Republiku Srpsku i njen opstanak.

"Nisu uspjeli svojim dugogodišnjim djelovanjem, udružena kriminalna grupa ljudi iz Sarajeva, a pogotovo stranaca Marfija i Šmita, predvođeni Senom Uzunović, Svenom Alkalajem, Bećirovićem, Konakovićem i svima koji su pokušavali godinama da lažima i kukumačenjima po svijetu ocrne Republiku Srpsku i Milorada Dodika. Ovo što se upravo desilo govori da nisu uspjeli. Mi ovo ne smatramo kao uspjeh nad njima, nego uspjeh onoga što mi želimo. To je da afirmišemo Republiku Srpsku. To nije bilo nešto od čega su ljudi bježali, nego su pitali kako mogu da pomognu", rekao je Dodik.

On je istakao da su razgovarali sa brojnim političarima iz SAD na visokom nivou.

"Svi znaju da smo tamo došli kao predstavnici Republike Srpske. Nismo išli kao predstavnici BiH. Ranije su ljudi iz Sarajeva srušili spoljnu politiku BiH, tako što su unilateralno djelovali. Pokazali smo da Republika Srpska može otvoriti sva vrata. Bilo je šanse da ugovorimo sastanak sa Vensom (potpredsjednikom SAD), ali on je morao da ode. Sreli smo se na mnogim javnim i tajnim sastancima, neke vam ne mogu reći. Želim da prenesemo ljudima optimizam, nismo odustali od naših ciljeva. Dejtonski sporazum je srušen, nema teorije da se popravi", rekao je Dodik.

On napominje da je vidljivo da muslimani vrše pritisak na nas hrišćane kroz razne stvari kako bi smanjili autonomiju Republike Srpske.

"Posebno sam imao razgovor sa jednim važnim čovjekom, kada bi u tome uspio bilo bi mi drago, nisam siguran da hoćemo, da se uvedu sankcije Šmitu i još nekima u Sarajevu jer su bili u udruženi u kriminalnom poduhvatu protiv Republike Srpske", rekao je Dodik.