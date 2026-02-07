Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

Bila je čast ugostiti Milorada Dodika zajedno sa članovima Kongresa i poslovnim liderima i imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Republike Srpska, rekao je penzionisani general Majkl Flin.

- Dodik je naglasio svoju posvećenost bližim vezama sa Sjedinjenim Američkim Državama i izrazio optimizam za budućnost pod novim vođstvom - podsjetio ne Flin u objavi na Iksu.

It was an honor to host President @MiloradDodik of Republika Srpska on February 4th alongside members of Congress and business leaders for a meaningful discussion on strengthening U.S.–Srpska relations. President Dodik emphasized his commitment to closer ties with the United… — General Mike Flynn (@GenFlynn) February 7, 2026

Istakao je da su jaki odnosi, nacionalni suverenitet i poštena saradnja ključni za trajni mir i prosperitet.