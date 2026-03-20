Na balkonu uzgajao četiri kilograma marihuane

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv muškarca čiji su inicijali D.T. kod koga su pronađena skoro četiri kilograma marihuane u bašti i terasi u Herceg Novom.

Iz Tužilaštva navode da je D.T. je u bašti kuće, na dijelu terase, posadio sjemenke marihuane iz kojih su izrasle stabljike, koje je održavao, a nakon toga uzgojio 3.931 grama marihuane.

Optužnicom mu se stavlja na teret da je u Herceg Novom neovlašćeno, radi prodaje, proizvodio marihuanu.

D.T. se tereti da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i promet droge.