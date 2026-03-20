Njen ugriz može izazvati smrt: U Jadranu opet ulovljena najotrovnija riba na svijetu

20.03.2026

10:09

Kod Dubrovnika je ponovo uhvaćena izuzetno otrovna i opasna riba "srebrnopruga napuhača", a nekoliko dana kasnije ulovljena je i u splitskom akvatorijumu.

Riječ je o izuzetno otrovnoj ribi, smatraju je jednom od najotrovnijih na svijetu. Riba sadrži otrov tetrodotoksin, za koga se navodi da je do 30 puta otrovniji od cijanida.

Nakon konzumacije riba može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Osim otrova, ova vrsta ima i snažnu čeljust s vrlo oštrim zubima, pa i ugriz može uzrokovati ozbiljne povrede.

S ribom treba rukovati pažljivo i po mogućnosti izbjegavati direktan kontakt upozorili su iz Instituta za okenografiju i ribarstvo.

"Srebrnopruga napuhača" je još uvijek rijedak posjetilac u Jadranskom moru, ali njena brojnost bi se s vremenom mogla povećavati. To je još jedna u nizu invazivnih vrsta koje se ubrzano šire u Jadranu, prenosi Politika.

