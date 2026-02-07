Logo
Vens pozvao Melonijevu u Odbor za mir

SRNA

07.02.2026

15:05

0
Венс позвао Мелонијеву у Одбор за мир

SAD žele da Italija aktivnije učestvuje u Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, rekao je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

Vens je tokom jučerašnjeg sastanka u Rimu sa italijanskim premijerom Đorđom Meloni, uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara, pitao Melonijevu zašto je Italija odbila da se pridruži Odboru za mir, piše list Korijere dela sera.

Ovo pitanje je samo ukratko razmatrano na sastanku kojem su prisustvovali i državni sekretar SAD Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani, navodi se u izvještaju.

Melonijeva je navodno rekla Vensu da Rim podržava mirovne inicijative Vašingtona na Bliskom istoku i da bi Italija mogla da se pridruži Odboru kao posmatrač.

Svijet

Razgovarali Melonijeva i Tramp: 'Dostupnost Vatikana i pape je veoma vrijedna'

Krajem januara, mediji su izvijestili da Italija ne može da se pridruži Odboru za mir zbog člana italijanskog Ustava koji zemlji dozvoljava da učestvuje u međunarodnim organizacijama za mir i bezbjednost samo na osnovu ravnopravnosti država, dok je poveljom Odbora predviđeno da SAD imaju dominantnu ulogu.

Tramp je objavio formiranje Odbora za mir za Gazu, ali je kasnije rekao da će se ova organizacija baviti i drugim svjetskim konfliktima.

Đorđa Meloni

Džejms Dejvid Vens

