Đorđa Meloni zbog jedne objave dospjela u sami vrh po popularnosti na društvenim mrežama

Italijanska premijerka Đorđa Meloni prvi put se u istoriji mjerenja popularnosti objava na društvenim mrežama u Italiji našla među 10 najpopularnijih objava i to zbog fotografije s indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Prema izvještaju italijanske kompanije DeRev koja prati digitalnu komunikaciju u ovoj zemlji te društvene mreže, ovo je prvi put da se među 10 najpopularnijih objava nalazi i objava nekog političara, odnosno političarke. Italijanska premijerka je na toj listi svrstana na treće mjesto.

Objava koja je privukla veliku pažnju javnosti objavljena je na Instagramu, a na njoj je prikazana Meloni u društvu indijskog premijera uz poruku kojom mu čestita rođendan uz tag "Melodi", što je izvedenica prezimena Meloni i Modi.

"Sretan 75. rođendan indijskom premijeru Narendri Modiju. Njegova snaga, odlučnost i sposobnost da vodi milione izvor su inspiracije. S prijateljstvom i poštovanjem, želim mu zdravlje i energiju da nastavi voditi Indiju ka svijetloj budućnosti i dalje jačati odnose između naših naroda", navela je Meloni u toj objavi.

Njen rast na društvenim mrežama komentarisali su i iz kompanije DeRev, prenosi Kliks.

"Odnos na društvenim mrežama između Đođe Meloni i indijskog premijera Modija taktički je uspješan u ekosistemu u kojem se takmiče da se istaknu i privuku pažnju korisnika. Već neko vrijeme, Meloni dobija ogromnu količinu angažmana kad god uključi Modija u svoju priču, posebno otkako se rodio tag 'Melodi'. To je takođe zahvaljujući podršci indijskih građana, kojih ima popriličan broj", rekao je direktor DeReva Roberto Esposito.

Ipak, Esposito ističe kako ovaj slučaj Meloni ne predstavlja izolovan podvig.

"Meloni stalno raste od godine prije izbora koji su je doveli na premijersku poziciju, a 2025. godine je dodatno povećala broj pratilaca na društvenim mrežama (u prosjeku 35,98% na svim platformama). Ona je konstantno politička liderka s najvećim brojem pratilaca i može se pohvaliti stopom angažmana od 2,06% na svojim objavama", pojasnio je.