Logo
Large banner

Srušio se helikopter u Italiji!

04.12.2025

10:50

Komentari:

0
Хеликоптер
Foto: Pexels

Više ljudi je povrijeđeno kada se jutros srušio helikopter u Italiji. Do nesreće je došlo na području La Prese u opštini Lanzada, u provinciji Sondrio.

Na lice mjesta su poslate brojne spasilačke ekipe, među kojima ekipe gorske službe spasavanja vatrogasci i ljekari hitne pomoći.

Prema navodima vatrogasne službe, troje putnika, uključujući pilota, izvučeni su živi i predati su ljekarima hitne pomoći.

Полиција Њемачка

Svijet

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.

"Operacije izvlačenja još uvijek su u toku zato što se udar dogodio na nepristupačnom mjestu, na strmom terenu, na strani "Vještačka galerija" doline Valmalenko u Valtelini, na granici sa Švajcarskom", navodi se.

Prema prvim informacijama, u helikopteru su bili pilot i dvoje putnika.

U pitanju je helikopter u vlasništvu privatne firme, a letjelica je bila angažovana na radovima sanacije klizišta koje se dogodilo 11. novembra.

илу-хеликоптер-01092025

Svijet

Helikopter se srušio u njivu, ima mrtvih

Sumnja se da je helikopter udario u stenu prije nego što se dogodilo ono što su spasioci opisali kao "tvrdo slijetanje".

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

helikopter

Italija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге

Svijet

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

1 sedm

0
Хеликоптер

Svijet

Helikopter se srušio u njivu, ima mrtvih

2 sedm

0
Хеликоптер

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

3 sedm

0
Пад хеликоптера у Дагестану

Svijet

Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

3 sedm

0

Više iz rubrike

Ово су топ 10 најчистијих и најпрљавијих градова на свијету према мишљењу туриста

Svijet

Ovo su top 10 najčistijih i najprljavijih gradova na svijetu prema mišljenju turista

2 h

0
Инфлуенсерка преживјела пакао прије него што је издахнула: Ово су нови детаљи злочина

Svijet

Influenserka preživjela pakao prije nego što je izdahnula: Ovo su novi detalji zločina

3 h

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

4 h

0
Почело закључавање друштвених мрежа за тинејџере

Svijet

Počelo zaključavanje društvenih mreža za tinejdžere

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner