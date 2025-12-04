Srušio se helikopter u Italiji!

04.12.2025
10:50
Više ljudi je povrijeđeno kada se jutros srušio helikopter u Italiji. Do nesreće je došlo na području La Prese u opštini Lanzada, u provinciji Sondrio.
Na lice mjesta su poslate brojne spasilačke ekipe, među kojima ekipe gorske službe spasavanja vatrogasci i ljekari hitne pomoći.
Prema navodima vatrogasne službe, troje putnika, uključujući pilota, izvučeni su živi i predati su ljekarima hitne pomoći.
Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.
"Operacije izvlačenja još uvijek su u toku zato što se udar dogodio na nepristupačnom mjestu, na strmom terenu, na strani "Vještačka galerija" doline Valmalenko u Valtelini, na granici sa Švajcarskom", navodi se.
Prema prvim informacijama, u helikopteru su bili pilot i dvoje putnika.
U pitanju je helikopter u vlasništvu privatne firme, a letjelica je bila angažovana na radovima sanacije klizišta koje se dogodilo 11. novembra.
Sumnja se da je helikopter udario u stenu prije nego što se dogodilo ono što su spasioci opisali kao "tvrdo slijetanje".
