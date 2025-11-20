Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

Filmske scene odvijale su se na auto-putu u Njemačkoj kada je Ukrajinca (42) bježao sa svojim šestogodišnjim d‌jetetom u BMW-u od policije, a u potjeru su bili uključeni helikopter i specijalne snage.

Kako je policija saopštila u četvrtak, muškarac je u srijedu ujutro dobio pristup stanu svoje bivše partnerice i njihovo dvoje d‌jece u Hartmansdorfu Uslijedila je žestoka svađa, a pozadina svega je spor oko starateljstva.

Ukrajinac je navodno iznenada zgrabio šestogodišnje dijete. Kada je policija ubrzo stigla, muškarac je uvukao dijete u automobil i od‌jurio prema Lajpcigu.

Portparol policije je rekao da je uz podršku helikoptera Federalne policijske uprave u Pirni automobil praćen iz vazduha, dok je na zemlji nekoliko policijskih automobil "lovilo" BMW.

"Budući da namjere muškarca nisu bile jasne, u operaciju su uključene i specijalne snage Državne kriminalističke policije Saske", rekao je portparol policije.

Tek na jednoj raskrsnici policajci su uspjeli zaustaviti vozilo.

Ali, otac nije odustao. Udario je u policijski automobil dok je vozio u rikverc i tako napravio štetu od oko 1.000 evra. Tada je konačno savladan, piše Bild.

Dijete, srećom, nije povrijeđeno. Policajci su dijete vratili majci.

Ukrajinac je uhapšen i pod istragom je zbog otmice d‌jeteta u vezi sa uzimanjem taoca, ilegalnim trkama motornih vozila i ugrožavanje saobraćaja.