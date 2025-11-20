Logo
Large banner

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

Izvor:

Agencije

20.11.2025

22:51

Komentari:

0
Отац отео дијете: Ловили га полицијски хеликоптер и специјалне снаге
Foto: Markus Spiske/Pexels

Filmske scene odvijale su se na auto-putu u Njemačkoj kada je Ukrajinca (42) bježao sa svojim šestogodišnjim d‌jetetom u BMW-u od policije, a u potjeru su bili uključeni helikopter i specijalne snage.

Kako je policija saopštila u četvrtak, muškarac je u srijedu ujutro dobio pristup stanu svoje bivše partnerice i njihovo dvoje d‌jece u Hartmansdorfu Uslijedila je žestoka svađa, a pozadina svega je spor oko starateljstva.

Ukrajinac je navodno iznenada zgrabio šestogodišnje dijete. Kada je policija ubrzo stigla, muškarac je uvukao dijete u automobil i od‌jurio prema Lajpcigu.

Portparol policije je rekao da je uz podršku helikoptera Federalne policijske uprave u Pirni automobil praćen iz vazduha, dok je na zemlji nekoliko policijskih automobil "lovilo" BMW.

Поплава

Svijet

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

"Budući da namjere muškarca nisu bile jasne, u operaciju su uključene i specijalne snage Državne kriminalističke policije Saske", rekao je portparol policije.

Tek na jednoj raskrsnici policajci su uspjeli zaustaviti vozilo.

Ali, otac nije odustao. Udario je u policijski automobil dok je vozio u rikverc i tako napravio štetu od oko 1.000 evra. Tada je konačno savladan, piše Bild.

Dijete, srećom, nije povrijeđeno. Policajci su dijete vratili majci.

Ukrajinac je uhapšen i pod istragom je zbog otmice d‌jeteta u vezi sa uzimanjem taoca, ilegalnim trkama motornih vozila i ugrožavanje saobraćaja.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

potjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Svijet

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

58 min

0
Малољетници осумњичени за крађу цркве у Улцињу

Region

Maloljetnici osumnjičeni za krađu crkve u Ulcinju

1 h

0
Горица Додик у посјети породици Савић

Društvo

Posjeta osnivača Fondacije "Srpska kuća" Gorice Dodik opštini Jezero

1 h

0
У поноћ обавезно изговорите ову молитву: Вјерује се да ће је Архангел Михаило услишити

Društvo

U ponoć obavezno izgovorite ovu molitvu: Vjeruje se da će je Arhangel Mihailo uslišiti

1 h

0

Više iz rubrike

У поплавама и клизиштима страдало више од 40 особа

Svijet

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

58 min

0
Захарова: Кијев користи реторику о проступању ЕУ да ''држи главу изнад воде''

Svijet

Zaharova: Kijev koristi retoriku o prostupanju EU da ''drži glavu iznad vode''

1 h

0
Путин: Главни задатак - остваривање циљева специјалне војне операције

Svijet

Putin: Glavni zadatak - ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije

1 h

0
Мушкарац (27) ризиковао властити живот због телефона

Svijet

Muškarac (27) rizikovao vlastiti život zbog telefona

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner