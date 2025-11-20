Posjeta osnivača Fondacije "Srpska kuća" Gorice Dodik opštini Jezero

Osnivač Fondacije ,,Srpska kuća", Gorica Dodik danas je posjetila opštinu Jezero i zajedno sa predstavnicima lokalne zajednice obišla šestočlanu porodicu Savić, kojoj je ova Fondacija izgradila novu porodičnu kuću.

Iako su građevinski radovi na kući završeni u martu 2025. godine, Gorica Dodik je ovom prilikom došla kako bi se lično uvjerila u uslove života porodice Savić i načine na koje im je novi dom unaprijedio svakodnevicu. Porodica je u međuvremenu useljena i danas živi u znatno boljim, sigurnijim i dostojanstvenijim uslovima.

Zahvaljujući istrajnosti Fondacije i podršci opštine Jezero, kuća je uspješno završena i predata porodici, koja sada ima priliku za novi početak. Gorica Dodik izrazila je zadovoljstvo što je projekat uspješno priveden kraju, ističući da je misija Fondacije da pomaže porodicama širom Republike Srpske i jača osjećaj zajedništva i humanosti.

Načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić, i porodica Savić uputili su iskrenu zahvalnost Fondaciji ,,Srpska kuća" i Gorici Dodik na nesebičnoj podršci, humanosti i istrajnosti tokom čitavog procesa.