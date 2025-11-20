Logo
Zašto je ove godine Aranđelovdan posna slava?

Ona

20.11.2025

18:32

Зашто је ове године Аранђеловдан посна слава?
Foto: ATV

Aranđelovdan je jedan od najšire slavljenih praznika u Srbiji. Sveti Arhangel Mihailo važi za čuvara doma, porodice i vjere, pa ovaj dan uvijek nosi poseban osjećaj sabranosti. I baš tu, svake godine, iznova se pojavi isto pitanje: Da li je Aranđelovdan posna ili mrsna slava i zašto se uopšte posti na taj dan?

Odgovor je jednostavniji nego što ljudi misle. Ove godine Aranđelovdan pada u petak, 21. novembra, a evo šta to onda znači.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska nikada jača nego danas

Srpska pravoslavna crkva ima jasno pravilo. Aranđelovdan je sam po sebi mrsna slava, ali ako padne u srijedu ili petak, trpeza se priprema posno. Znači, post ne postoji zbog samog praznika, već zato što su ta dva dana u nedjelji tradicionalno posna bez obzira na sve.

Tako je bilo i biće, jer srijeda i petak u hrišćanskoj tradiciji nose svoju simboliku: srijeda podsjeća na izdaju Hrista, a petak na raspeće. Zbog toga su ti dani kroz cijelu godinu posni, uključujući i velike praznike.

илу-албанија-27092025

Region

Sud smijenio zamjenika premijera Albanije zbog korupcije

Zašto onda ljudi često veruju da na Aranđelovdan "mora" da se posti

Zato što se ovaj praznik često povezuje sa snažnim duhovnim značenjem i osjećajem poštovanja prema Svetom Arhangelu Mihailu. On je vojvoda nebeskih sila, simbol borbe protiv tame i zaštitnik pravde. U mnogim porodicama, čak i kada Aranđelovdan padne u mrsni dan, ljudi iz navike pripremaju lakšu trpezu, više naginjući duhovnoj strani praznika nego gastronomskoj.

Post se tada doživljava kao lični čin zahvalnosti ili molitve, način da se čovjek smiri, okrene sebi, i da se na tren prekine sa svakodnevnim pretjerivanjima. To nije obaveza, već odluka.

Šta znači postiti na ovaj dan

U duhovnom smislu, post na Aranđelovdan, kada padne u srijedu ili petak, predstavlja:

-poštovanje prema tradiciji

vatrogasci

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

-mali unutrašnji reset

-renutak da se čovjek prizemi

-simbol čišćenja misli i namjera

-poruku skromnosti pred praznik koji nosi snažnu simboliku zaštite.

Vjernici vjeruju da je ovaj dan posebno dobar za molitvu za dom, djecu i zdravlje, jer se Svetom Arhangelu Mihailu pripisuje moć da štiti od nevolja i donosi mir u kuću.

Trpeza se ne pamti po obilju, već po smislu

Zato se na posni Aranđelovdan najčešće sprema riba, pasulj, suvo voće, salate, posne pite i kolači. Ljudi vole da kažu da ovaj praznik "ne traži" mnogo, već samo čist duh i sabranost. Fokus je na porodici, zajedništvu i molitvi, a ne na hrani.

РК Борац

Ostali sportovi

Nova drama u RK Borac: Kuvalja odbija da napusti predsjedničku funkciju

U danima pred zimsku sezonu, kada se domovi zatvaraju i ljudi više borave unutra, Aranđelovdan djeluje kao mala duhovna pauza. Zato je post, kad padne, prirodan i smislen dio tog dana.

