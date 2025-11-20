Logo
Vazduh u Sarajevu jutros izrazito nezdrav, izbjegavati boravak napolju

20.11.2025

09:22

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vazduh u Sarajevu jutros je nezdrav pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu 167.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju.

Нездрав ваздух, Бањалука

Društvo

Doktor objasnio za ATV: Pomaže li promaja kod zagađenja vazduha

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva u Tuzli sa indeksom 140, Travniku 109 i Visokom sa indeksom kvaliteta 106.

Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksim 83, Kaknju 81, Maglaju 64 i Mostaru 55.

bl vazduh

Banja Luka

'Odvratno je', 'Katastrofa': Gosti iz inostranstva za ATV prokomentarisali vazduh u Banjaluci

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

Sarajevo

zagađenje vazduha

