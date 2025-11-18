Bitno: Kvalitet vazduha

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o kvalitetu vazduha.

Pričamo o zdravstvenim rizicima aerozagađenja, uticaju na prirodu i ekosisteme, kiselim kišama, kao i posljedicama po urbani biodiverzitet.

Otkrivamo kako guste magle i smanjenje vidiljivosti u saobraćaju utiču na porast saobraćajnih nezgoda i bezbjednost pješaka i biciklista.

Za 'Bitno' govore: Dušica Pešević, šef Katedre zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja i prof. dr Mirko Stanetić, pulmolog.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.