Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

Denser Đole Đogani iznio je šok tvrdnje da su on i njegova izabranica Vesna Đogani navodno prevareni od strane organizatora koji je otišao sa parama i nije im dao dogovoren honorar, a sada se pojavio snimak sa novogodišnjeg nastupa na kom se pjevačica obraća publici.

Grupa Đogani je ipak odlučila da zabavi publiku, iako su ostali bez honorara, a publika je njihov potez pozdravila ovacijama.

Scena Još jedan skandal za NG - Đogani prekinuo koncert: Organizator je pobjegao sa parama

- Ja ne želim da u ovakvoj atmosferi uđemo u Novu godinu. Mislim da ste i vi i mi zaslužili da se lijepo provedemo, nećemo zbog one budale svi da se nerviramo. Evo čovjek je došao 300 kilometara su vozili, neko je 800 kilometara, neko je osam sati vozio, meni je to isto kao i da sam ja vozila. Samo zbog vas mi ćemo još malo da otpjevamo, a njega sram bilo - rekla je Vesna Đogani obraćajući se publici.

Ispod snimka su se nizali komentari poput: "Svaka čast za Vesnu Đogani! Osvjetlala obraz njen i njenog supruga".