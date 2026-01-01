Logo
"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

01.01.2026

15:32

Komentari:

0
Foto: screenshot / x

Policija u Holandiji bila je zasuta vatrometom i suočila se s "nezapamćenom količinom nasilja" tokom dočeka Nove godine, saopštili su policijski zvaničnici.

Među incidentima se ističe paljenje crkve iz 19. vijeka u Amsterdamu, kao i smrt dvije osobe do kojih je dovelo korištenje pirotehničkih sredstava.

Predsjednica Holandskog policijskog sindikata Nine Koiman izjavila je da je tokom svoje smjene u Amsterdamu bila zasuta vatrometom i drugim eksplozivnim napravama. Količina nasilja bila je "bez presedana", rekla je.

Prijave napada na policiju i vatrogasce bile su rasprostranjene širom zemlje.

U južnom gradu Bredi, na policiju su bacani Molotovljevi kokteli. U Roterdamu je gradska očna bolnica saopštila da je zbrinula 14 pacijenata, uključujući 10 maloljetnika, zbog povreda očiju. Dvoje ih je podvrgnuto operaciji.

Lokalni mediji izvijestili su da su u incidentima s vatrometom poginuli 17-godišnji mladić iz Nijmegana i 38-godišnji muškarac iz Alsmera.

U Amsterdamu se srušio 50 metara visok toranj istorijske crkve Vondelkerk. Vlasti su navele da je krov teško oštećen, ali da se očekuje da će konstrukcija ostati stabilna.

Zabrana nezvaničnog vatrometa trebala bi stupiti na snagu 2026. godine.

Prema podacima Holandskog pirotehničkog udruženja, ove godine je na vatromet potrošen rekordan iznos od 129 miliona evra.

