Banderovci moraju biti uništavani u Ukrajini, u Evropi i gdje god da se nalaze, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, odgovarajući na molbu TASS-a da prokomentariše napad bespilotnim letjelicama Oružanih snaga Ukrajine na kafić i hotel na obali Crnog mora u mjestu Horli.

On je istakao da odmazda za ovaj teroristički napad mora da pogodi i izvršioce i njihove različite komandire, kao i da je "dosta ceremonisanja".

Kako je rekao, odmazda za napad Oružanih snaga Ukrajine u novogodišnjoj noći na civile u Hersonskoj oblasti biće neminovna i brza tokom ofanzive ruske vojske. Medvedev je naglasio da je "rječnik normalnog čovjeka suviše siromašan da bi dao odgovarajuću definiciju za postupke ovih banderovskih podlaca".

Svijet Teroristički napad u novogodišnjoj noći: Ukrajinci gađali hotel, više od 20 poginulih

"Za to je prikladan samo nemilosrdan jezik odmazde – neminovne i brze, u toku nastupanja naše armije", poručio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije.

Kako je napomenuo, namjerno i surovo ubistvo civila u novogodišnjoj noći u Hersonskoj oblasti uporedivo je sa zločinom fašista u Hatinju 1943. godine.

Podsjetio je da su u martu 1943. godine "fašističke zvijeri i njihove pristalice spalili Hatin".

"I ove novogodišnje noći u Hersonskoj oblasti, na sličan način, namjerno i surovo su ubijeni civili", naglasio je Medvedev.

Prethodno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navodeći da je u prvom satu nove 2026. godine kijevski režim izvršio još jedan teroristički akt protiv civila ruskih regiona.

Poginule su 24 osobe, više od 50 je ranjeno i hospitalizovano. Među povrijeđenima je šestoro maloljetnika, a jedno dijete je ubijeno.

Gubernator regiona Vladimir Saldo je naglasio da su 2. i 3. januar proglašeni danom žalosti u regionu.

Reagujući na napad, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova rekla je da Ruska Federacija za ovu tragediju krivi sve one koji "sponzorišu terorističke izrode" u Ukrajini.