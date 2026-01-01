Logo
Large banner

Medvedev: Odmazda na napad mora stići i počinioce i njihove komandante

Izvor:

Agencije

01.01.2026

15:15

Komentari:

0
Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте
Foto: Tanjug/AP

Banderovci moraju biti uništavani u Ukrajini, u Evropi i gdje god da se nalaze, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev, odgovarajući na molbu TASS-a da prokomentariše napad bespilotnim letjelicama Oružanih snaga Ukrajine na kafić i hotel na obali Crnog mora u mjestu Horli.

On je istakao da odmazda za ovaj teroristički napad mora da pogodi i izvršioce i njihove različite komandire, kao i da je "dosta ceremonisanja".

Kako je rekao, odmazda za napad Oružanih snaga Ukrajine u novogodišnjoj noći na civile u Hersonskoj oblasti biće neminovna i brza tokom ofanzive ruske vojske. Medvedev je naglasio da je "rječnik normalnog čovjeka suviše siromašan da bi dao odgovarajuću definiciju za postupke ovih banderovskih podlaca".

Најновија вијест

Svijet

Teroristički napad u novogodišnjoj noći: Ukrajinci gađali hotel, više od 20 poginulih

"Za to je prikladan samo nemilosrdan jezik odmazde – neminovne i brze, u toku nastupanja naše armije", poručio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije.

Kako je napomenuo, namjerno i surovo ubistvo civila u novogodišnjoj noći u Hersonskoj oblasti uporedivo je sa zločinom fašista u Hatinju 1943. godine.

Podsjetio je da su u martu 1943. godine "fašističke zvijeri i njihove pristalice spalili Hatin".

"I ove novogodišnje noći u Hersonskoj oblasti, na sličan način, namjerno i surovo su ubijeni civili", naglasio je Medvedev.

Prethodno se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navodeći da je u prvom satu nove 2026. godine kijevski režim izvršio još jedan teroristički akt protiv civila ruskih regiona.

Poginule su 24 osobe, više od 50 je ranjeno i hospitalizovano. Među povrijeđenima je šestoro maloljetnika, a jedno dijete je ubijeno.

Gubernator regiona Vladimir Saldo je naglasio da su 2. i 3. januar proglašeni danom žalosti u regionu.

Reagujući na napad, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova rekla je da Ruska Federacija za ovu tragediju krivi sve one koji "sponzorišu terorističke izrode" u Ukrajini.

Podijeli:

Tagovi:

Teroristički napad

Rusija

Ukrajina

Dmitrij Medvedev

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Svijet

Mladići (18) poginuli u novogodišnjoj noći, pogođeni vatrometom domaće izrade

1 h

0
Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Svijet

Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

1 h

0
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот

Region

Horor u Skoplju: Dijete (2) upucano u glavu, ljekari mu se bore za život

1 h

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Svijet

Rusija: Oboren ukrajinski borbeni avion, ''pametna'' bomba i 250 dronova

1 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Teroristički napad u novogodišnjoj noći: Ukrajinci gađali hotel, više od 20 poginulih

1 h

0
Младићи (18) погинули у новогодишњој ноћи, погођени ватрометом домаће израде

Svijet

Mladići (18) poginuli u novogodišnjoj noći, pogođeni vatrometom domaće izrade

1 h

0
Избио пожар у цркви у Амстердаму, ватрогасци се боре са ватреном стихијом

Svijet

Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

1 h

0
Русија: Оборен украјински борбени авион, ''паметна'' бомба и 250 дронова

Svijet

Rusija: Oboren ukrajinski borbeni avion, ''pametna'' bomba i 250 dronova

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

53

Zlatnim dukatom darivana beba Danijela Dakanović

15

51

Pozovi 1414: Pomozimo Vuku Malom i njegovoj porodici

15

45

Oglasili se iz Olimpijakosa o Tajriku Džounsu: Ovako stoje stvari

15

37

Snimak sa skandaloznog dočeka: Evo šta je Vesna Đogani uradila kada je saznala da su ostali bez para

15

32

"Ključa" u Holandiji: Dramatična novogodišnja noć, policija kaže da je nivo nasilja "nezapamćen"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner