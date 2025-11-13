Logo
Vazduh u Sarajevu zagađen, izdate preporuke za građane

Izvor:

SRNA

13.11.2025

10:01

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vazduh u Sarajevu danas je zagađen, a u pojedinim gradskim naseljima je označen i kao jako zagađen, podaci su kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo.

Na mobilnoj mjernoj stanici u gradu zabilježena je visoka koncentracija PM 2.5 čestica, a isti stepen zagađenja zabilježen je i na mjernoj stanici Otoka.

Banski dvor

Kultura

Izložba "Ivo Andrić i Italija – dokumenta"

Na Bjelavama je umjereno zagađen vazduh, a u Ilijašu, Ilidži, Vogošći i Hadžićima je ocijenjen kao zagađen.

Građani, posebno rizične grupe, pozvani su da prate zvanične informacije i pridržavaju se preporuka.

Sarajevo

zagađenje vazduha

