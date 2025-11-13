Vazduh u Sarajevu zagađen, izdate preporuke za građane

Izvor:
SRNA
13.11.2025
10:01
Komentari:0
Vazduh u Sarajevu danas je zagađen, a u pojedinim gradskim naseljima je označen i kao jako zagađen, podaci su kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo.
Na mobilnoj mjernoj stanici u gradu zabilježena je visoka koncentracija PM 2.5 čestica, a isti stepen zagađenja zabilježen je i na mjernoj stanici Otoka.
Kultura
Izložba "Ivo Andrić i Italija – dokumenta"
Na Bjelavama je umjereno zagađen vazduh, a u Ilijašu, Ilidži, Vogošći i Hadžićima je ocijenjen kao zagađen.
Građani, posebno rizične grupe, pozvani su da prate zvanične informacije i pridržavaju se preporuka.
Auto-moto
2 h0
Nauka i tehnologija
2 h0
Banja Luka
2 h0
Region
2 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
16 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
12
27
12
25
12
20
12
11
12
09
Trenutno na programu