Teorija u praksi: Teslićki đaci i profesori se prihvatili posla

Đaci i profesori teslićke Elektrotehničke škole prihvatili su se posla. Zamijenili su 170 rasvjetnih tijela u prostorijama škole. I sve to tokom praktične nastave. Na taj način, kažu, teoriju su primjenili u praksi, a školi smanjili troškove.

''Prije su bile fluroscentne cijevi, jako stare koje su trošile mnogo struje. Sada smo sa manjom snagom sijalica led dobili istu svjetlost, a manja potrošnja električne energije'', rekao je Ognjen Aleksić, učenik 3. razreda srednje škole ''Nikola Tesla'', iz Teslića.

Tek smo počeli, pričaju đaci. Sada oslikavaju zidove u učionicama i tako obnavljaju gradivo. Već su osvanule najvažnije formule Nikole Tesle. Ideja im ne manjka.

''Oslikavamo protok električne energije od elektrane, to jeste termoelektrane, preko transformatora, pa sve do naših kuća, to jeste kako mi koristimo električnu energiju'', kazala je Magdalena Nikolić, učenica srednje škole ''Nikola Tesla'', iz Teslića.

Sve što đaci danas rade biće od koristi i generacijama koje dolaze, kažu u školi. Tu su da im pruže podršku. Zajedno se raduju i novim projektima

''To je jedan pozitivan primjer kako i oni mogu da urade nešto za školu. Oni su naišli na veliko odobravanje u svom radu drugih učenika koji su vidjeli da i oni mogu nešto da urade. Mi i dalje imamo jako dobru djecu, koji su željni i znanja, željni i rada i na ovaj način su oni to samo pokazali'', kazala je Suzana Lipovčić, direktor srednje škole ''Nikola Tesla'', iz Teslića.

Teslićka Srednja škola ''Nikola Tesla“, sa 600 đaka, najveća je na području dobojske regije. Jedna je od najboljih tehničkih škola u Srpskoj. Učenici postižu sjajne rezultate u oblasti nauke, redovno odlaze u stručne posjete, a odličnu saradnju imaju i sa lokalnom privredom.