Oprez: Radari danas vrebaju u ovih pet opština

Autor:

Stevan Lulić

12.11.2025

11:04

Опрез: Радари данас вребају у ових пет општина

Vozači u pojedinim dijelovima BiH danas bi trebalo da budu posebno opasni jer će radari vrebati tokom cijelog dana na području pet opština.

Riječ je o području Tuzlanskog kantona gdje će biti pojačano prisustvo policije, s posebnim fokusom na kontrolu brzine.

Cilj pojačanih radarskih kontrola je povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenje broja nesreća.

Policijski službenici će nadzirati vozače kako bi osigurali poštovanje saobraćajnih propisa, posebno ograničenja brzine.

"Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uslovima na cesti, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju te izbjegli moguće novčane kazne", poručuju iz MUP-a TK.

Raspored i lokacije postavljanja radara

Gračanica

  • 09:00 do 10:00 sati M-4 Pribava
  • 16:30 do 17:30 sati ul. Mehmeda Ahmetbegovića
  • 18:30 do 19:30 sati M-4 Gračanica
  • 21:30 do 22:30 sati M-4 Donja Orahovica
  • 00:30 do 01:30 sati M-4 Donja Lohinja

Čelić

  • 12:00 do 13:00 sati Čelić-Panjevi
  • 13:30 do 14:30 sati Brnjik-Vejzovine
  • 21:00 do 22:00 sati Čelić-Cerici
  • 05:00 do 06:00 sati Ratkovići-Arapovac 

Banovići

  • 08:00 do 09:00 sati Oskova
  • 09:10 do 10:10 sati Podgorje
  • 15:00 do 16:00 sati Radina
  • 16:10 do 17:10 sati Oskova
  • 17:20 do 18:20 sati Patriotske lige

Sapna

  • 10:00 do 11:00 sati Sapna Centar
  • 12:00 do 13:00 sati Gornja Sapna
  • 13:00 do 14:00 sati Kraljevići
  • 15:00 do 16:00 sati Žuje
  • 16:00 do 17:00 sati Sapna Centar

Kalesija

  • 11:00 do 12:00 sati Vukovije D.
  • 13:30 do 14:30 sati Babajići
  • 19:30 do 20.30 sati Miljanovci
  • 22:30 do 23:30 sati Vukovlje G.

Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine, jer sigurnost na putevima zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.

Radar

kamera

brzina

Tuzlanski kanton

