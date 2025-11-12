Oprez: Radari danas vrebaju u ovih pet opština

Autor:Stevan Lulić
Vozači u pojedinim dijelovima BiH danas bi trebalo da budu posebno opasni jer će radari vrebati tokom cijelog dana na području pet opština.
Riječ je o području Tuzlanskog kantona gdje će biti pojačano prisustvo policije, s posebnim fokusom na kontrolu brzine.
Cilj pojačanih radarskih kontrola je povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenje broja nesreća.
Policijski službenici će nadzirati vozače kako bi osigurali poštovanje saobraćajnih propisa, posebno ograničenja brzine.
"Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uslovima na cesti, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju te izbjegli moguće novčane kazne", poručuju iz MUP-a TK.
Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine, jer sigurnost na putevima zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.
