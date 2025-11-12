Oprez: Radari danas vrebaju u ovih pet opština

Vozači u pojedinim dijelovima BiH danas bi trebalo da budu posebno opasni jer će radari vrebati tokom cijelog dana na području pet opština.

Riječ je o području Tuzlanskog kantona gdje će biti pojačano prisustvo policije, s posebnim fokusom na kontrolu brzine.

Cilj pojačanih radarskih kontrola je povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenje broja nesreća.

Policijski službenici će nadzirati vozače kako bi osigurali poštovanje saobraćajnih propisa, posebno ograničenja brzine.

"Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uslovima na cesti, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju te izbjegli moguće novčane kazne", poručuju iz MUP-a TK.

Raspored i lokacije postavljanja radara

Gračanica

09:00 do 10:00 sati M-4 Pribava

16:30 do 17:30 sati ul. Mehmeda Ahmetbegovića

18:30 do 19:30 sati M-4 Gračanica

21:30 do 22:30 sati M-4 Donja Orahovica

00:30 do 01:30 sati M-4 Donja Lohinja

Čelić

12:00 do 13:00 sati Čelić-Panjevi

13:30 do 14:30 sati Brnjik-Vejzovine

21:00 do 22:00 sati Čelić-Cerici

05:00 do 06:00 sati Ratkovići-Arapovac

Banovići

08:00 do 09:00 sati Oskova

09:10 do 10:10 sati Podgorje

15:00 do 16:00 sati Radina

16:10 do 17:10 sati Oskova

17:20 do 18:20 sati Patriotske lige

Sapna

10:00 do 11:00 sati Sapna Centar

12:00 do 13:00 sati Gornja Sapna

13:00 do 14:00 sati Kraljevići

15:00 do 16:00 sati Žuje

16:00 do 17:00 sati Sapna Centar

Kalesija

11:00 do 12:00 sati Vukovije D.

13:30 do 14:30 sati Babajići

19:30 do 20.30 sati Miljanovci

22:30 do 23:30 sati Vukovlje G.

Vozačima se savjetuje da poštuju saobraćajne propise i ograničenja brzine, jer sigurnost na putevima zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju.