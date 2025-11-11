Dodik odao poštu Dobri Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima

Izvor:
SRNA
11.11.2025
16:19
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik položio je danas u Brčkom vijenac ispred spomenika Dobrosavu Dobri Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima iz ovog kraja.
Dodik je vijenac položio u pratnji ministra za naučnotehnoški razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniše Karana, premijera Srpske Save Minića i predsjednika Skupštine Brčko distrikta Siniše Milića.
Republika Srpska
Dodik sa Kalabuhovom: Odnos sa Ruskom Federacijom ostaje stabilan na svim poljima
Odavanje pošte Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima upriličeno je na Dana primirja u Prvom svjetskom ratu.
Na Dobrinom spomeniku u gradskom parku u Brčkom upisano je više od 20 imena, ali se smatra da je broj učesnika i stradalih u Prvom svjetskom ratu iz Brčkog i okoline daleko veći.
Dobro Jovanović simbol je srpskog stradanja i herojstva u Prvom svjetskom ratu.
U Brčkom će u četvrtak, 13. novembra, biti obilježeno 107 godina od oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na dan kada je umarširala oslobodilačka vojska Petog puka Drinske divizije, prve srpske armije pod komandom vojvode Petra Bojovića i donijela slobodu svim narodima koji žive na ovim prostorima bez obzira na vjeru i naciju.
Republika Srpska
Dodik: Srpski narod je platio slobodu krvlju i zato nikada ne pristajemo na zaborav
Diplomirani pravnik iz Novog Sada Dobroslav Dobro Jovanović bio je komita u četi Voje Tankosića koga su Austrougari ranili u Krupnju početkom 1914, a potom ga zarobili.
Jovanovića su Austrougari ubrzo objesili na mjestu današnjeg centralnog gradskog parka u Brčkom i danima držali njegovo tijelo na vješalima, kako bi zastrašili ostale rodoljube.
Na tom mjestu Brčaci su ga kasnije i sahranili, a potom podigli spomenik njemu u čast.
Republika Srpska
9 h0
Gradovi i opštine
1 d0
BiH
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
22 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu