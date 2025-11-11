Logo
Dodik odao poštu Dobri Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima

SRNA

11.11.2025

16:19

Додик одао пошту Добри Јовановићу и солунским добровољцима
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik položio je danas u Brčkom vijenac ispred spomenika Dobrosavu Dobri Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima iz ovog kraja.

Dodik je vijenac položio u pratnji ministra za naučnotehnoški razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniše Karana, premijera Srpske Save Minića i predsjednika Skupštine Brčko distrikta Siniše Milića.

Милорад Додик и Калабухов

Republika Srpska

Dodik sa Kalabuhovom: Odnos sa Ruskom Federacijom ostaje stabilan na svim poljima

Odavanje pošte Jovanoviću i solunskim dobrovoljcima upriličeno je na Dana primirja u Prvom svjetskom ratu.

Na Dobrinom spomeniku u gradskom parku u Brčkom upisano je više od 20 imena, ali se smatra da je broj učesnika i stradalih u Prvom svjetskom ratu iz Brčkog i okoline daleko veći.

Dobro Jovanović simbol je srpskog stradanja i herojstva u Prvom svjetskom ratu.

U Brčkom će u četvrtak, 13. novembra, biti obilježeno 107 godina od oslobođenja grada u Prvom svjetskom ratu u znak sjećanja na dan kada je umarširala oslobodilačka vojska Petog puka Drinske divizije, prve srpske armije pod komandom vojvode Petra Bojovića i donijela slobodu svim narodima koji žive na ovim prostorima bez obzira na vjeru i naciju.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpski narod je platio slobodu krvlju i zato nikada ne pristajemo na zaborav

Diplomirani pravnik iz Novog Sada Dobroslav Dobro Jovanović bio je komita u četi Voje Tankosića koga su Austrougari ranili u Krupnju početkom 1914, a potom ga zarobili.

Jovanovića su Austrougari ubrzo objesili na mjestu današnjeg centralnog gradskog parka u Brčkom i danima držali njegovo tijelo na vješalima, kako bi zastrašili ostale rodoljube.

Na tom mjestu Brčaci su ga kasnije i sahranili, a potom podigli spomenik njemu u čast.

Milorad Dodik

Brčko

Solunski front

Prvi svjetski rat

