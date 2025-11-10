Logo
Jelena Rozga će pjevati za doček Nove godine u Sarajevu

10.11.2025

15:43

Komentari:

0
Јелена Розга ће пјевати за дочек Нове године у Сарајеву

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga će da uvede Sarajlije i brojne turiste u Novu godinu na javnom dočeku koji će ovaj put biti organizovan iza Sarajevo Siti Centra, saznaje Kliks.

Nakon što su iz gradske uprave i Turističke zajednice Kantona Sarajevo prethodno rekli da su u opticaju za doček Hanka Paldum, Jelena Rozga, Van Gog, Petar Grašo i Letu Štuke - izbor je pao na hrvatsku pjevačicu.

Ranije je za Kliks potvrđeno da su u toku neophodne aktivnosti vezane za kompletnu organizaciju dočeka te da planirani budžet za doček iznosi 700.000 KM.

"Grad Sarajevo provodi aktivnosti neophodne za organizaciju Javnog dočeka Nove 2026. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja zakonske procedure, javnost će biti informisana o izboru izvođača i programu centralnog dočeka Nove 2026. godine. U Budžetu Grada Sarajevo za 2025. godinu planirana su sredstva za doček Nove godine u iznosu od 700.000,00 KM s PDV-om", navode iz Grada Sarajevo.

Podsjećamo, predsjednik Turističke zajednice KS Haris Fazlagić otkrio je ko će nastupati u Sarajevu prvog, drugog i trećeg januara 2026. godine.

Na Trgu Prve brigade policije, prvog januara nastupa bend Letu štuke. Drugog januara nastupa Petar Grašo, a trećeg Van Gog.

Jelena Rozga

Sarajevo

