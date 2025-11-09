Dodik sa građanima u šetnji Teslićem

Posjeta lidera SNSD-a Milorada Dodika Tesliću privukla je pažnju građana koji su ovu priliku iskoristili da se sa njim srdačno pozdrave.

Dodika su u šetnji do Srednjoškolskog centra Teslićani pozdravljali i poželjeli da se sa njim fotografišu.

Posebno srdačan susret bio je sa najmlađim stanovnicima Teslića.

Zajedno sa Dodikom u Tesliću je i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan.

Izgraditi srpski duhovni centar

U Tesliću treba da bude izgrađen srpski duhovni centar i Republika Srpska će u tome pomoći, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nakon što je zajedno sa ministrom za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Sinišom Karanom obišao parohijski dom u izgradnji u Tesliću, Dodik je istakao da je Srpska pravoslavna crkva kroz istoriju očuvala identitet srpskog naroda i da je to i danas važno.

"Veoma sam ponosan što pripadam jednoj generaciji koja je vršeći vlast u Republici Srpskoj pomogla izgradnju više od 1.100 hramova i drugih sadržaja i počastvovan sam što sam u prilici da i u Tesliću pomognemo da se izgradi duhovni centar, da se zna da je ovo srpski pravoslavni grad", rekao je Dodik novinarima.

On je zamolio da se i njegovom okviru ako je moguće izgrade prostorije za vrtić koji bi trebalo da finansiraju lokalna zajednica.

"Nedostajućih 250.000 za ovu godinu biće uplaćeno do kraja ovog mjeseca, a dva miliona KM biće planirano u stavci predsjednika Republike", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da su samo čvrsta vjera i snažna organizacija SPC garant opstanka srpskom narodu na ovim prostorima, zajedno sa Republikom Srpskom.

"Mislim da za primjer može da služi način na koji mi, vlast Republike Srpske, sarađuje sa SPC", rekao je Dodik.

Istakao je da u ovom vremenu treba pomoći svemu što je moguće, da to nije hir već obaveza za sve koji rukovode Srpskom.

"Kapitalni projekat koji želimo ovdje da radimo jeste da brzom cestom povežemo Teslić sa mrežom auto-puteva Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je dodao da je Republika Srpska danas u boljoj poziciji i ima priliku da se uputi i na međunarodno finansijsko tržište i da tamo obezbijedimo određene stvari.

"Republika Srpska je stabilna. Republika Srpska i ovaj narod znaju i vjeruju u ovu stabilnost. Republika je prošla teško vrijeme i sad smo se pozicionirali da možemo da budemo faktor pregovora. Naši kontakti sa međunarodnim faktorima ne idu preko Sarajeva, idu direktno. E to je ono što njih boli", rekao je Dodik.

Sveštenik Miladin Vuković rekao je da su visoku delegaciju Republike Srpske

upoznao sa novim projektom koji je započet u porti hrama, a to je Dom Kralja Dragutina koji predstavlja ogroman korak naprijed u mogućnostima koje crkva trenutno ima.

On je naveo da bi ukupan objekt trebalo da ima oko 2.000 kvadratni metara iskoristivog prostora.

"Predračunska vrijednost ukupnog projekta je oko 5 miliona maraka", rekao je sveštenik Vuković.