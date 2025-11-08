Logo
Sjećanje, ponos i čast: Obilježen Mitrovdan u Nevesinju

Izvor:

ATV

08.11.2025

19:12

Komentari:

0
Сјећање, понос и част: Обиљежен Митровдан у Невесињу
Foto: Srna

Tih ratnih mitrovdanskih dana vrijeme u Nevesinju je bilo baš kao danas. Tmurno, hladno, teško kišovito. Nevesinjsko nebo je plakalo zajedno sa porodicama poginulih heroja.

- Koliko je Vaš sin imao godina?

"Dvadesetpet, završio fakultet, počeo raditi, bio svoj čovjek. Divan, za deset", rekla je Ilinka Lojpur, majka poginulog borca.

- Koga ste izgubili?

"Muža. Život čini svoje, mora da živi", rekla je Nasta Gatalo, supruga poginulog borca.

"Poginuo mi je čovjek, sin mi je ostao od dvije ipo godine. Teško je", rekla je Silvana Bošnjak, supruga poginulog borca.

"Teško je jer ovdje ima oko 600 ljudi a ja sam ih preko 300 poznavao sa kojim sa se družio u školu išao, danas ih nema", rekao je Veselin Kljakić, borac.

Ali ima sjećanja, ponosa i časti kažu nevesinjski borci. Zato je Mitrovdan u Nevesinju veliki dan.

"Mitrovdan ovdje je nešto što znači odbrana, simbol odbrane, simbol hrabrosti, vjere. Mitrovdan je donio slobodu u slozi u toj slozi mora da ostane Republike Srpske", rekao je Siniša Šipovac, predsjednik BO Nevesinje.

"Najteži i najbolniji je osjećaj kada ostanete bez svog saborca, bez najboljeg druga, kolege, brata to najviše boli ali vjerujte da nijedan ranjenik se nije žalio na rane nego je samo pitao hoće li brigada izdržati i hoće se odbraniti Nevesinje i Hercegovina", rekao je Ranko Prodanović, ratni komadant Nevesinjske brigade.

Uspjeli su, Nevesinje i Hercegovina su odbranjeni od višestruko brojnijeg neprijatelja. Zato je Mitrovdan slava Boračke organizuje Republike Srpske. Dana kada se svi sjete poginulih boraca ali se i jave oni koji su zaboravljeni. Javila se danas Marija.

"Svoga oca upoznala nisam, za ruku ga nikada nisam uzela. Bilo mi je dvije godine i čekam čekam da neko vidi", rekla je Marija Pojužina, dijete poginulog borca.

Nisu vidjele nevesinjske vlasti da Marija čeka posao, nekada su obećavali a nekada ponižavali, kaže tužna i ljuta Nevesinjka. Predstavnici republičkih vlasti danas obećavaju rješenje. Obećavaju i ostalim borcima bolje uslove.

"Ova Republika srpska je dala maksimalno i mislim da je to dovoljno za jedan pristojan život. Ne samo borački dodatan nego sve druge vidove od banjske rehabilitacije, invalidnina sve se to konstantno povećava", rekao je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

"Preko 40 djece ovdje nije zaposleno sigurno da planiramo nešto u narednom periodu da pokušamo da riješimo", rekao je Radan Ostojić, predsjednik BORS-a.

U dvije Mitrovdanske ofanziva poginulo je blizu 70 boraca. Živote u odbrani Republike Srpske dalo je ukupno 476 boraca Nevesinjske brigade koju su činili borci iz Nevesinja i doline Neretve, te jedna jedinica iz Bileće.

Nevesinje

Mitrovdan

