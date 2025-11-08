Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

Nakon što se u Tuzli u utorak dogodio stravičan požar u Domu penzionera gdje je smrtno stradalo 13 osoba, danas su građani izašli na ulice Tuzle.

Oni su se okupili na protestu ispred zgrade Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona iskazujući svoje nezadovoljstvo. Građani Tuzle traže ostavke nadležnih.

Veliki nemar i briga o korisnicima Doma i stravičan slučaj požara šokirao je javnost.

Osim ove stravične tragedije, samo sedmicu ranije Tuzlanski kanton je potresla vijest i detalji o podvođenju maloljetnica na prostituciju. Da stvar bude gora, njih dvije su podvođene od strane policijskih službenika.

Tuzla je danas na nogama, a podršku prisutnima pružio je i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića.

Početak protesta počeo je minutom šutnje.

Studentica iz Tuzle Ena Beganović obratila se prisutnima i izrazila je saučešće porodicama koji su izgubili svoje najmilije u požaru koji se desio u Domu penzionera u Tuzli. Rekla je da je sistem zakazao.

- Da li vas je stid? Da li vas je sramota da sistem zakazuje pod vašim prstima – poručila je ona nadležnima.

Dodala je da najranjivije kategorije stanovništva stradaju.

- Pod čijom zaštitom maloljetnice bivaju podvođene od strane policajaca i profesora - upitala je ona.

Poručila je da nadležni izdaju narod iz dana u dan.

Nedžad Kahrimanović, stanovnik Tuzle obratio se danas prisutnima, pored drugih, te je poručio da se u Tuzli zataškavaju slučajevi.

- Uopšte ne spavam. Nije bitno koliko je nas. Bitno je da pošaljemo poruku da nećemo stati – naveo je Kahrimanović uz zahvalu svima koji su došli u Tuzlu.

Poručio je građanima da se ne boje.

- Morate svakome reći da nisu upravu. Našim glasovima nas ubijaju. Hvala Vam što ste izašli. Pokušat ću svaki dan da protestujem. Hoćemo li uspjeti, to zavisi samo od vas - poručio je Kahrimanović.