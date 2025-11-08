Logo
Large banner

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

Izvor:

Avaz

08.11.2025

13:05

Komentari:

0
Грађани у Тузли траже оставке након пожара у Дому пензионера и подвођења малољетница
Foto: Anadolija

Nakon što se u Tuzli u utorak dogodio stravičan požar u Domu penzionera gdje je smrtno stradalo 13 osoba, danas su građani izašli na ulice Tuzle.

Oni su se okupili na protestu ispred zgrade Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona iskazujući svoje nezadovoljstvo. Građani Tuzle traže ostavke nadležnih.

Аеродром

Svijet

Drugi dan restrikcija avionskog saobraćaja širom Amerike

Veliki nemar i briga o korisnicima Doma i stravičan slučaj požara šokirao je javnost.

Osim ove stravične tragedije, samo sedmicu ranije Tuzlanski kanton je potresla vijest i detalji o podvođenju maloljetnica na prostituciju. Da stvar bude gora, njih dvije su podvođene od strane policijskih službenika.

Tuzla je danas na nogama, a podršku prisutnima pružio je i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića.

Početak protesta počeo je minutom šutnje.

Studentica iz Tuzle Ena Beganović obratila se prisutnima i izrazila je saučešće porodicama koji su izgubili svoje najmilije u požaru koji se desio u Domu penzionera u Tuzli. Rekla je da je sistem zakazao.

stasa kosarac

Republika Srpska

Košarac: Predstojeći izbori su nametnuti - pobijediće Srpska

- Da li vas je stid? Da li vas je sramota da sistem zakazuje pod vašim prstima – poručila je ona nadležnima.

Dodala je da najranjivije kategorije stanovništva stradaju.

- Pod čijom zaštitom maloljetnice bivaju podvođene od strane policajaca i profesora - upitala je ona.

Poručila je da nadležni izdaju narod iz dana u dan.

Nedžad Kahrimanović, stanovnik Tuzle obratio se danas prisutnima, pored drugih, te je poručio da se u Tuzli zataškavaju slučajevi.

Полиција Црна Гора

Region

Iza nekoliko krađa u Nikšiću stoje maloljetnici: Za postupke će odgovarati staratelji

- Uopšte ne spavam. Nije bitno koliko je nas. Bitno je da pošaljemo poruku da nećemo stati – naveo je Kahrimanović uz zahvalu svima koji su došli u Tuzlu.

Poručio je građanima da se ne boje.

- Morate svakome reći da nisu upravu. Našim glasovima nas ubijaju. Hvala Vam što ste izašli. Pokušat ću svaki dan da protestujem. Hoćemo li uspjeti, to zavisi samo od vas - poručio je Kahrimanović.

Podijeli:

Tagovi:

Tuzla

protest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Млади су темељ успјешне Српске, вишемилионска улагања у студентски стандард

Republika Srpska

Karan: Mladi su temelj uspješne Srpske, višemilionska ulaganja u studentski standard

37 min

0
Протест на сплитској ривијери

Region

Na Splitskoj Rivi protest pripadnika Torcide zbog hapšenja devet izgrednika

42 min

0
На граници заплијењено три килограма кокаина из Словеније, требао завршити у БиХ

Hronika

Na granici zaplijenjeno tri kilograma kokaina iz Slovenije, trebao završiti u BiH

47 min

0
Сметлишта "ничу" гдје стигну: Мјештани бањалучког насеља огорчени

Banja Luka

Smetlišta "niču" gdje stignu: Mještani banjalučkog naselja ogorčeni

47 min

0

Više iz rubrike

Нови гранични прелаз у Градишци још чека зелено свјетло

Gradovi i opštine

Novi granični prelaz u Gradišci još čeka zeleno svjetlo

18 h

0
Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

Gradovi i opštine

Savković: Ranjive kategorije među prioritetima

21 h

0
Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina ulaže u modernizaciju mreže u Loparama

1 d

0
Додик: Циљ нам је да у свим општинама имамо довољно капацитета у вртићима

Gradovi i opštine

Dodik: Cilj nam je da u svim opštinama imamo dovoljno kapaciteta u vrtićima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner