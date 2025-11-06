Elektro-Bijeljina ulaže u modernizaciju mreže u Loparama

Planom investicija za 2025. godinu i desetogodišnjom strategijom razvoja, ODS „Elektro-Bijeljina“ je predvidjela značajna ulaganja u rekonstrukciju mreže na području Opštine Lopare.

Navedeni planovi su urađeni na osnovu tehničkih kriterijuma, odnosno za područja sa najvećim brojem kvarova na mreži.

U toku ove godine „Elektro-Bijeljina“ je postavila ambiciozne planove rekonstrukcije 10 kilovoltnih dalekovoda Tobut, Gornja Tuzla, Šibošnica, Koraj i Potraš, kao i svih pratećih elemenata, počevši od zamjene stubova, ugradnje rastavljača, provodnika i ostalog materijala koji je bitan za pouzdanost sistema i te aktivnosti se privode kraju. U toku je sanacija niskonaponske mreže na područjima sa najvećim brojem zastoja, poput Planina Kerovići, Vis Novakovići i Potraš.

Završena je rasjeka rastinja ispod dalekovoda i oni su spremni za zimske uslove rada. Urađena je neophodna infrastruktura za dvostrano napajanje iz čvorne trafo stanice Priboj, a krajnja realizacija će biti sa ED Tuzla i očekuje se uskoro.

"U ovoj godini na području Lopara imamo najmanji broj neplanskih zastoja na mreži, što je najbolji dokaz odgovornog rada na terenu. Kao društveno odgovorno preduzeće, „Elektro-Bijeljina“ je domaćinstvima koja su pretrpjela najveće štete uslijed elementarnih nepogoda, isplatila novčane pomoći, iako prema važećim zakonima, ODS nije odgovoran za štete po tom osnovu. Sve pobrojano je ostvareno uz čvrstu volju i odgovoran pristup poslu, kao i uz snažnu podršku Uprave, a najveća zahvalnost za sve ostvarene rezultate ide radnicima na terenu koji često u ekstremno lošim vremenskim uslovima nesebično rade i daju najveći doprinos u realizaciji svih ciljeva", naveli su iz Elektro-Bijeljina.

Uprava „Elektro-Bijeljine“ ambiciozno ulazi u novi investicioni ciklus u Loparama i izražava spremnost da u svakom momentu bude od velike koristi svojim korisnicima.

"Takođe, pozivamo lokalno stanovništvo na saradnju, uvažavajući njihove realne i opravdane zahtjeve, kako bi smo unaprijedili obostranu saradnju, lišenu bilo kakve selektivnosti u pristupu i realizaciji projekata. Smatramo da je bolje razgovarati o perspektivama razvoja, nego se baviti populizmom od koga niko nema koristi", dodali su iz Elektro-Bijeljina.