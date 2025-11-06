Supružnici pronađeni mrtvi u krevetu, pored njih test za trudnoću

Tijela muža i žene pronađena su u krevetu u britanskom mjestu Barnsliju, a pored njih je bio i pozitivan test za trudnoću.

Njih dvoje su bili u braku 17 godina, a zajedno su dobili četvoro djece. Tijela su pronađena bez odjeće.

Na saslušanju je rečeno da su Kler i Mark duži period intravenozno koristili narkotike.

Pomoćnica patologa saopštila je da su se njih dvoje kobnog dana oko 17 časova zajedno vratili kući.

Tijela je u sobi, sutradan pronašla njegova majka, kada je shvatila da im se kaputi nisu pomjerili sa ofingera.

"Mark je bio u vezi sa Kler od 2007. godine i zajedno su imali četvoro djece. Mark je bio u zatvoru od 16. godine i bio je teški korisnik droga. Došli su da žive sa mnom nakon što je moj muž umro prije nekoliko godina", rekla je njegova majka policiji.

Fudbal Sahranjen Mladen Žižović

Ona je ispričala da je naga tijela pronašla u sobi oko 15 časova, da ih je sve vrijeme dozivala, ali da nisu reagovali.

"Znala sam odmah da više nisu živi iako im još nisam vidjela lica", rekla je žena.

Ona je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali su samo mogli da konstatuju njihovu smrt.

Policija je pored kreveta pronašla pozitivan test na trudnoću, lulu za krek i još neke predmete koje koriste narkomanski zavisnici.

Patolog je saopštio da su oboje umrli od trovanja heroinom, kokainom i metadonom 1A, iako je nemoguće reći ko je od njih prvi preminuo.

(Telegraf.rs)