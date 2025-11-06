Sijarto: Optužbe protiv predsjednika Dodika ponovo se pokazale neosnovanim

Mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto, poručio je da su se optužbe protiv predsjednika Milorada Dodika ponovo pokazale neosnovanim, pošto su vlasti na nivou BiH morale da odbace dodatne procese protiv njega.

Sijarto je na Iksu podsjetio da su SAD ukinule sankcije predsjedniku Dodiku i drugim zvaničnicima Republike Srpske, čime je EU "izolovana iz ključnog problema", a to je osiguravanje stabilnosti na Balkanu, jer Brisel i pojedine evropske zemlje podrivaju taj cilj lovom na vještice protiv srpskih lidera.

Yet again, allegations against @MiloradDodik have proven unfounded, as Bosnian authorities had to drop additional proceedings against the former President of Republika Srpska.



The US has also lifted its sanctions, leaving the EU isolated on a crucial issue: ensuring the… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 6, 2025

''Vrijeme je da Zapadna Evropa prestane da sa visine gleda lidere na Zapadnom Balkanu i da im drži lekcije. Vrijeme je da poštuje odluke naroda regiona i da počne da zasniva odnose sa Zapadnim Balkanom na obostranom poštovanju'', napisao je Sijarto.