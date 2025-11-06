Logo

Sijarto: Optužbe protiv predsjednika Dodika ponovo se pokazale neosnovanim

Izvor:

ATV

06.11.2025

13:23

Komentari:

0
Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим
Foto: Printscreen/X/Milorad Dodik

Mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto, poručio je da su se optužbe protiv predsjednika Milorada Dodika ponovo pokazale neosnovanim, pošto su vlasti na nivou BiH morale da odbace dodatne procese protiv njega.

Sijarto je na Iksu podsjetio da su SAD ukinule sankcije predsjedniku Dodiku i drugim zvaničnicima Republike Srpske, čime je EU "izolovana iz ključnog problema", a to je osiguravanje stabilnosti na Balkanu, jer Brisel i pojedine evropske zemlje podrivaju taj cilj lovom na vještice protiv srpskih lidera.

''Vrijeme je da Zapadna Evropa prestane da sa visine gleda lidere na Zapadnom Balkanu i da im drži lekcije. Vrijeme je da poštuje odluke naroda regiona i da počne da zasniva odnose sa Zapadnim Balkanom na obostranom poštovanju'', napisao je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петер Сијарто

Ekonomija

Sijarto: Mađarska želi dogovor sa Trampom

23 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajina neće biti članica Evropske unije

1 d

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukidanje američkih sankcija Dodiku - odlična odluka

1 sedm

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Tramp jedina nada za mir u Ukrajini

1 sedm

0

Više iz rubrike

Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

Svijet

Otac ostavio kćerku (2) da umre u vrelom autu: Na dan odlaska u zatvor pronađen mrtav

3 h

0
Трампова три сценарија за Мадура и Венецуелу

Svijet

Trampova tri scenarija za Madura i Venecuelu

3 h

0
Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

Svijet

Pirati oteli tanker, pucali iz mitraljeza: Izdato hitno upozorenje

3 h

0
Нападнута предсједница Мексика: Мушкарац покушао да је ухвати за груди и пољуби, она га тужила

Svijet

Napadnuta predsjednica Meksika: Muškarac pokušao da je uhvati za grudi i poljubi, ona ga tužila

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner