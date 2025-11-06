Logo

Otac ostavio kćerku (2) da umre u vrelom autu: Na dan odlaska u zatvor pronađen mrtav

06.11.2025

10:38

Foto: Pixabay

Otac iz Arizone, koji je ostavio svoju 2-godišnju kćerku da umre u vrelim kolima, dok je on gledao filmove za odrasle, umro je na dan kada je trebalo da ide u zatvor zbog ubistva.

Kristofer Šoltes (38) je proglašen mrtvim u srijedu, ali nije naveden uzrok smrti.

Izvori bliski porodici rekli su za Dejli mejl da je Šoltes izvršio samoubistvo u svom domu u Finiksu u srijedu ujutru, ali nije poznato kako je to uradio.

Šoltes je ostavio svoju kćerku Parker da spava na zadnjem sjedištu automobila, koji je bio parkiran na prilazu porodične kuće u Marani, u blizini Tusona, u julu 2024. godine.

On je sjedio ispred i igrao igrice, pio pivo i gledao pornografiju duže od tri sata, dok je Parker bila kolima. On je ostavio upaljenu klimu, ali se zanio, i u jednom trenutku se automobil ugasio.

Potvrđeno je da je djevojčica umrla od izlaganja vrućini.

Šoltes se nije pojavio na ročištu na sudu istog dana, uoči izrucanja kazne 21. novembra.

Postigao je dogovor sa tužilaštvom prošlog mjeseca za priznavanje krivice za ubistvo drugog stepena i da bude osuđen na 20 do 30 godina zatvora bez mogućnosti pomilovanja.

Ali mu je dozvoljeno da ostane na slobodi uz kauciju do srijede kada će biti pritvoren, i to vrijeme je iskoristio da planira samoubistvo.

Šoltes se preselio iz kuće u kojoj je Parker umrla u jedno od predgrađa Finiksa, sat vremena dalje.

Njegova supruga, anesteziolog Erika Šoltes (37), bila je na poslu u bolnici kada je njena kćerka ostavljena u vrelim kolima. Parker su nakon toga odveli u istu bolnicu gdje radi njena majka.

Ona je branila svog supruga na sudu, rekavši da je smrt njene kćerke greška.

Pored toga što su mu prijetile decenije zatvorske kazne, Šoltesa i njegovu suprugu Eriku je tužila njihova najstarija kćerka, koja sada ima 17 godina, za emocionalni stres, napad, prevaru.

Poruke koje su roditelji razmjenjivali otkrile su da je otac često ostavljao djecu u kolima na duže vrijeme.

Dok su Parker vozili u bolnicu, Erika je poslala mužu poruku, napisavši da mu je "rekla da prestane da ostavlja djecu u kolima".

"Koliko puta sam ti to rekla?", napisala je Erika tada.

Kasnije mu je napisala da su je izgubili, i da je bila savršena.

"Dušo, žao mi je, kako sam to mogao da uradim! Ubio sam našu bebu, ovo nije moguće", odgovorio joj je tad suprug.

Njihovo drugo dvoje djece, koja su tada imala devet i pet godina, reklo je policiji da ih je otac redovno ostavljao same u kolima.

(Telegraf.rs)

