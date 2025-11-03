Dječak pronađen mrtav u frižideru punom leda, uhapšeni majka, otac i baka

Osmogodišnji dječak pronađen je mrtav u frižideru punom leda nakon što su ga majka, otac i baka mučili i zlostavljali duži vremenski period.

Majka i otac iz Kalifornije optuženi su za ubistvo i mučenje svog osmogodišnjeg sina uz pomoć dječakove bake, a troje osumnjičenih navodno su potom tijelo dječaka "stavili u frižider pun leda".

"Užasno zlostavljanje koje je Isaija pretrpio postaje još strašnije kada se zna da su, kako se tvrdi, počinioci bili ljudi koji je trebalo da ga vole i štite", rekao je glavni državni tužilac okruga Los Anđeles, Nejtan J. Hokman u saopštenju u petak objavljujući hapšenja Destini Harison (25), Danijela Monzona (25) i Ane Karkamo Zarseno (45).

Svo troje suočavaju se sa optužbama za ubistvo, mučenje i zlostavljanje djeteta koje je dovelo do smrti; Monzon i Zarseno, koja je dječakova baka po ocu, takođe se terete kao saučesnici nakon izvršenja krivičnog djela.

Grupa je optužena da je svjesno nanosila štetu djetetu, identifikovanom kao Isaija H., što je dovelo do njegove smrti.

Još troje djece - uzrasta 16, 13 godina i 9 mjeseci - takođe je pronađeno u stanu u Linvudu gdje je Isaija ubijen, i stavljena su pod zaštitu Odjeljenja za djecu i porodične usluge okruga Los Anđeles, prenosi lokalni CV kanal KTLA.

Komšije su rekle medijima da su često viđali Harison dok je šetala psa i sakupljala djecu sa školskog autobusa, napominjući da je djelovala smireno i "kao normalna osoba", prema jednoj stanarki.

Komšija Kristijan Torres rekao je lokalnoj NBC stanici KNBC da je djecu viđao "kako izlaze napolje i igraju se", dok ih je majka nadgledala.

"Uvijek je bila napolju sa psom", rekao je Tores.

"Smješkala bi se, rekla 'zdravo'. Ništa neobično", dodao je.

Prema optužnicama, Isaija je navodno zlostavljan "duži vremenski period" prije nego što je na kraju "podlegao povredama" 24. oktobra.

"Njegovo telo je pronađeno nekoliko dana kasnije u frižideru punom leda", saopštilo je Odjeljenje državnog tužioca.

Uzrok smrti još nije objavljen.

Kaucija za Harison, Monzona i Zarseno određena je na po 2 miliona dolara za svakog od njih. Svi se suočavaju sa kaznom od 32 godine do doživotne zatvorske kazne, ukoliko budu osuđeni.

"Ovo je nezamisliva i užasna tragedija", navela je članica Savjeta okruga Los Anđeles, Dženis Han, u saopštenju.

"Srce mi puca zbog svega što su druga djeca u ovom domu morala da prežive, i ključno je da naše Odjeljenje za djecu i porodične usluge učini sve što je moguće kako bi ih podržalo i zaštitilo u okviru zaštitnog smještaja", dodala je, prenosi "Telegraf".